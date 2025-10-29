SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carrasco do Palmeiras na semifinal da Libertadores de 2018, quando jogava pelo Boca Juniors, o atacante Darío Benedetto está longe do bom momento que viveu há alguns anos.
O atacante está sem clube. Nesta terça-feira (28), o Newell's Old Boys, da Argentina, anunciou a rescisão do contrato com Benedetto. Ele deixou o time após apenas nove jogos disputados e nenhum gol marcado.
O Club Atlético Newell's Old Boys anuncia que, por mútuo acordo entre as partes, o contrato com o jogador de futebol Darío Benedetto foi rescindido. Desejamos sucesso em sua nova etapa. Newell's Old Boys
Fazer gols tem sido um problema para Benedetto. O último foi marcado no dia 5 de fevereiro de 2024, durante a vitória do Boca Juniors sobre o Tigre, por 2 a 0, pelo Campeonato Argentino.
A má fase iniciada no Boca passou ainda por três clubes. Benedetto defendeu Olimpia (Paraguai), Querétaro (México) e Newell's Old Boys (Argentina) após deixar o time xeneize, onde era considerado ídolo.
O momento atual contrasta com o sucesso do passado. Benedetto acumulou bons números no Arsenal (Argntina) e no Tijuana (México) até chegar ao Boca Juniors, em 2016. O atacante ganhou destaque a nível continental e só deixou o clube para jogar no Olympique de Marselha, da França. A passagem pela Europa foi frustrada ?o argentino ainda defendeu o Elche, da Espanha, antes de voltar ao seu país.
CARRASCO DO PALMEIRAS
Benedetto virou o principal "inimigo" do Palmeiras em 2018. Jogando pelo Boca, ele foi o responsável por três dos quatro gols que eliminaram o time paulista na semifinal da edição daquele ano da Libertadores.
O atacante anotou os dois gols da vitória xeneize por 2 a 0 no jogo de ida. Na volta, foi às redes uma vez no empate por 2 a 2, no Allianz Parque.
Por outro lado, Benedetto virou "amigo" do Corinthians. Além de eliminar o maior rival do Alvinegro em 2018, o atacante foi destaque negativo na queda do Boca para o Timão na Libertadores de 2022. Ele perdeu dois pênaltis no jogo de volta, na Bombonera ?um no tempo normal e outro na disputa por penalidades.