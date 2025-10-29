SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira prometeu uma noite mágica do Palmeiras na quinta-feira (30), no Allianz Parque, quando a equipe precisa reverter o 3 a 0 contra a LDU por uma vaga na final da Copa Libertadores. Desde a chegada do treinador, o clube conseguiu uma vitória por três ou mais gols quase 40 vezes no estádio.
"Na quinta, preparem-se para uma noite mágica. Convoco os nossos torcedores para não pararem de cantar. Somos o time da virada, do amor, e mais do que nunca precisamos de vossa ajuda. É isso que acredito. Como vim de baixo, sempre acredito e tenho fé que quinta vai ser uma noite mágica. E para isso vamos precisar da alma da nossa equipe, os torcedores. Só assim vamos fazer o que ninguém acredita. Mas eu acredito", dosse Abel em entrevista coletiva.
ESPERANÇA ALVIVERDE
Desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras venceu 58 partidas por três ou mais gols de diferença ?37 delas foram dentro do Allianz Parque. O treinador assumiu em novembro de 2020.
O Alviverde acumula 112 vitórias no Allianz sob o comando da comissão técnica portuguesa.
Na Libertadores, o número também chama atenção. Das 42 vitórias conquistadas pelo Palmeiras sob Abel na competição, 18 foram por três ou mais gols de diferença ?o que representa 42% do total.
SÓ FEITO INÉDITO CLASSIFICA O PALMEIRAS
Por outro lado, sob o comando do português, o Palmeiras nunca avançou na Libertadores após revés na ida. No ano passado, o time caiu nas oitavas de final para o Botafogo após derrota por 2 a 1 e empate por 2 a 2. Já em 2022, foi eliminado na semi pelo Athletico-PR após perder por 1 a 0 na ida e fazer 2 a 2 na volta.
Todos os tropeços aconteceram em casa. Nas eliminações para Botafogo e Athletico, o Palmeiras fez o segundo jogo no Allianz Parque. O Alviverde também caiu diante de seu torcedor em 2023, contra o Boca Juniors, mas nos pênaltis após empates nos dois confrontos pela semifinal.
Para complicar, é a primeira vez que o time de Abel Ferreira precisará de um placar elástico para avançar de fase. O Palmeiras precisa de uma vitória por quatro gols de saldo para ir direto à final. Já um triunfo pela diferença de três gols leva a disputa para os pênaltis.