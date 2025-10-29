RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) adiou a rodada da terceira divisão do Campeonato Carioca que aconteceria nesta quarta-feira (29). A mudança no calendário acontece em meio às consequências da megaoperação policial contra o Comando Vermelho.

O QUE ACONTECEU

A Ferj justificou a mudança "para evitar riscos e reduzir a circulação pela Cidade e Estado". As partidas previstas para o fim de semana estão mantidas, inicialmente.

Os duelos adiados são válidos pela 9ª rodada do torneio. Os jogos foram remarcados para o próximo dia 5.

O Rio de Janeiro viveu horas de muita tensão e com impactos no dia a dia da população. A cidade chegou a estar em estágio 2 de atenção, que aponta "risco de impacto" para os moradores.

OPERAÇÃO MAIS LETAL DA HISTÓRIA

A megaoperação prendeu mais de 80 suspeitos de integrar o CV e resultou na morte de mais de 60 pessoas ?em contagem oficial divulgada nesta terça-feira (28). Com isso, se tornou a ação policial mais letal da história do estado fluminense.

No começo da manhã, 65 corpos foram deixados na praça à medida que eram recuperados por moradores. O episódio ocorre um dia após a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Número de vítimas passa de 100.

Corpos não estão na contagem oficial dos 64 mortos confirmados pelo governo do Rio. A informação de que os corpos não fazem parte da contagem oficial foi confirmada pelo comandante da Polícia Militar do Rio à TV Globo na manhã desta quarta-feira. Ele disse, porém, que não é possível até o momento confirmar que as mortes têm ligação com a operação.

NOTA DA FERJ

"Devido às ocorrências policiais no Rio de Janeiro, para evitar riscos e reduzir a circulação pela Cidade e Estado, a FERJ decidiu cancelar a 9ª rodada da Série B1 do Campeonato Carioca, marcada para acontecer nesta quarta-feira, dia 29 de outubro. Sendo assim, os jogos serão realizados no próximo dia 5 de novembro. A 10ª rodada, prevista para o dia 1º (sábado que vem), está mantida"

NOVA DATA DA RODADA ADIADA

05/nov - 15h - Serrano x São Cristóvão - Atílio Marotti

05/nov - 15h - Petrópolis x Univassouras Artsul - De los Larios

05/nov - 15h - Carapebus x Bonsucesso - Moacyrzão

05/nov - 15h - Nova Cidade x Campo Grande - Joaquim A. Flores

05/nov - 15h - Niteroiense x Duque de Caxias - Arena Trops

05/nov - 15h - Paduano x Friburguense - Bariri