SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Número 1 do mundo em 2003, o ex-tenista Andy Roddick (EUA) rasgou elogios a João Fonseca após o brasileiro conquistar o ATP 500 da Basileia, na Suíça.

O QUE ANDY RODDICK FALOU

"Eu gosto de tudo nele [João Fonseca]. Ele chegou com tanto hype, tão jovem. Eu senti um pouco isso na minha época, eu senti um pouco de resistência no vestiário quando eu estava na posição dele, mas eu era um idiota. Ele, não. Ele parece ser muito legal, os jogadores parecem gostar de estar perto dele", disse Roddick no podcast Served.

"Top 30 do mundo. Imagine surgir como ele surgiu e ter o reconhecimento que ele teve. Fazem coisas casuais, como ser o primeiro jovem em 25 anos a chegar na terceira rodada de Roland Garros e Wimbledon em seguida. E as pessoas dizendo que ele não evoluiu como esperado, porque perdeu algumas vezes. Ele ganhou a Basileia, chegou ao top 30 e está mandando um recado para a próximo ano.

Temos que lembrar que em algum momento ele vai ter uma baixa. Nós ficamos mal acostumados com caras como Rafael [Nadal] e [Carlos] Alcaraz, que saíram de 40 do mundo para número 1 como se tomassem um copo de café."

JOÃO FONSECA JOGA NESTA QUARTA

O brasileiro de 19 anos encara o ex-top 10 Karen Khachanov (RUS) por volta das 16h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Masters 1000 de Paris.

O confronto do brasileiro será o quinto, e último, da Quadra Central. A partida acontecerá logo após o embate entre Corentin Moutet (FRA) e Alexander Bublik (KAZ), que está marcado para as 15h (de Brasília).

Fonseca vem de vitória contra Denis Shapovalov e título do ATP 500 da Basileia (SUI). Será a primeira vez que o brasileiro número 28 do ranking enfrentará o russo.