SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dudu se envolveu em polêmicas durante o ano, mas renasceu na reta decisiva da temporada e virou protagonista nos últimos jogos do Atlético-MG.

DUDU PROTAGONISTA

Dudu foi o nome da classificação do Atlético-MG para a final da Sul-Americana. O atacante fez o gol do Galo no empate por 1 a 1 contra o Independiente del Valle na ida, após sair do banco, e deu duas assistências na vitória por 3 a 1, nesta terça-feira (28), em Belo Horizonte.

O jogador também foi peça importante na rodada passada do Brasileirão. Titular no duelo contra o Ceará, ele deu a assistência para o gol marcado por Alan Franco e que definiu a vitória atleticana por 1 a 0.

As participações em gols nos últimos jogos foram as primeiras do atacante desde a chegada ao Atlético-MG. Ele havia passado em branco nos outros 13 jogos que fez com o Galo.

A comissão técnica dele [Sampaoli] também, mas a do Cuca sempre me deu muita moral. Foi uma grande responsabilidade vir para o Galo, e fico feliz por estar correspondendo. A equipe está de parabéns pela semifinal que fez. Agora é seguir focado no Brasileiro, porque sabemos que a final é só daqui a 20 dias e precisamos nos preparar bem. Dudu

As vitórias com Dudu protagonista deram respiro ao time em meio a uma temporada caótica. A equipe viu o risco de rebaixamento no Brasileirão quase zerar com o triunfo sobre o Ceará e tem na Sul-Americana a chance de um troféu expressivo e que dará vaga na Libertadores do ano que vem caso venha.

TEMPORADA POLÊMICA

Dudu foi suspenso por seis jogos pelo STJD após ofender e atacar Leila Pereira, presidente do Palmeiras, nas redes sociais. Ele fez uma postagem com a sigla "VTNC", usada como uma forma de abreviação para "vai tomar no cu", após a mandatária do time paulista elencar "prejuízos" que ele deu ao clube após não voltar atrás em negócio com o Cruzeiro no ano passado.

A mudança estava tão pesada que me mandaram sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferentemente da sua, Sra. Leila Pereira. Me esquece (sic), VTNC. Dudu, no Instagram

O atacante foi denunciado e punido com a suspensão ? o STJD chegou a apontar misoginia da parte do jogador. Dudu chegou até a registrar uma queixa-crime contra Leila Pereira por injúria e difamação, mas a Justiça de São Paulo rejeitou.

A passagem pelo Cruzeiro também foi polêmica. Após o negócio melar no ano passado por decisão de Dudu, ele acertou com o clube mineiro no começo de 2025, mas não deixou saudades.

Dudu fez reclamações por ficar no banco de reservas e alfinetou o técnico Leonardo Jardim. Ele foi afastado do elenco após a declaração, chegou a ser reintegrado, mas rescindiu o contrato depois.