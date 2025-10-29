SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Racing não está preocupado se vai levar multa da Conmebol: quer ganhar do Flamengo já na festa da torcida no estádio El Cilindro. As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, após vitória rubro-negra por 1 a 0 na ida da semifinal da Libertadores.

RECEBIMENTO HISTÓRICO EM AVELLANEDA

A torcida do Racing deu uma pequena prévia do que será o recebimento na última segunda-feira (27), quando milhares de "hinchas" se reuniram nos arredores do Estádio Presidente Perón, conhecido como El Cilindro, para apoiar a equipe.

O técnico Gustavo Costas e alguns jogadores participaram da festa junto aos torcedores.

O show pirotécnico deve ser mesmo a grande atração da festa. O UOL apurou que o número de fogos de artifício superará o da partida contra o Corinthians, no ano passado, válida pela semifinal da Copa Sul-Americana.

Para ter uma ideia do tamanho daquela festa, 20 pessoas ficaram feridas por conta da pirotecnia, a maioria por queimaduras. Depois daquele ocorrido, a Conmebol chegou a punir o Racing com um mês de portões fechados e multa.

Uma punição, contudo, não é um problema para o técnico Gustavo Costas. Em áudio vazado nas redes sociais, o comandante afirmou que o apoio é necessário.

Não importa se eles (Conmebol) nos cobrem uma multa elevada, eu não dou a mínima. Vamos destruir o campo. Vamos passar. Temos que vencer agora.

Possíveis novas sanções também não fariam diferença para a decisão, já que a final da Libertadores será disputada em campo neutro. O Estádio Monumental de Lima foi o escolhido.

A Conmebol não costuma aplicar sanções a finalistas por grandes festas realizadas na semifinal. O Atlético-MG, por exemplo, se classificou para a decisão de 2024, diante do River Plate, com sinalizadores na Arena MRV. A punição só valeu para 2025, e o Galo atuou com portões fechados em duas partidas na Sul-Americana deste ano.

SUPERLOTAÇÃO?

Inaugurado em 1950, o Estádio Presidente Perón tem capacidade para 55 mil torcedores. Esse tamanho faz do Cilindro o quarto maior estádio da Argentina, atrás de Monumental de Nuñez, La Bombonera e Mario Alberto Kempes.

Os ingressos para a torcida do Racing esgotaram rapidamente, poucas horas após a abertura das vendas. Os rubro-negros demoraram um pouco mais, mas a promessa é de que os quatro mil bilhetes para os visitantes também acabem antes de a bola rolar.

A expectativa é de que pelo menos 50 mil torcedores estejam no Cilindro para acompanhar a partida. Existe uma preocupação, também, com possível superlotação.

Diante da altíssima procura de ingressos, é possível que torcedores do Racing tentem entrar no estádio "de qualquer maneira", segundo ouviu a reportagem.

A Conmebol realizará os procedimentos de rotina no Cilindro, mas o esquema de segurança será reforçado, diante do apelo da partida, e qualquer fuga do regulamento deverá resultar em sanções.

Os recordes de público do estádio dobram a sua capacidade. Quando recebeu o Celtic, da Escócia, na final do Intercontinental em 1967, o Racing teve o apoio de quase 120 mil torcedores nas arquibancadas do Cilindro.

JOGO MAIS IMPORTANTE DO SÉCULO

Essa é a primeira vez em 28 anos que o Racing chega à semifinal da Libertadores. Na última oportunidade que chegou em tal instância, em 1997, acabou eliminado pelo Sporting Cristal.

Apesar disso, existe uma diferença importante com relação àquele confronto: a Academia decidiu fora de casa. O clube argentino até venceu o jogo de ida no Cilindro, por 3 a 2, mas acabou sucumbindo em Lima ao perder por 4 a 1.

Agora, terá o apoio de sua torcida, uma das mais apaixonadas do continente sul-americano.

Se eliminar o Flamengo, será a primeira final de Libertadores do Racing em mais de 50 anos. O primeiro e único título do clube de Avellaneda foi em 1967, quando venceu o Palmeiras na decisão.