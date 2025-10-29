SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Memphis Depay treinou com o elenco do Corinthians na manhã desta quarta-feira (29) após faltar à atividade desta terça-feira (28) por não conseguir deixar o Rio de Janeiro.

Memphis pegou um avião e chegou a São Paulo ainda na noite desta terça-feira (28). O holandês era esperado no treino desta quarta-feira (29) e trabalhava junto com o clube para viabilizar meios de voltar à capital paulista.

O atacante faltou ao treino desta terça-feira (28) por encontrar dificuldades para deixar o Rio de Janeiro. O elenco estava de folga desde o triunfo contra o Vitória, no sábado, e se reapresentou na terça-feira.

O atleta recebeu liberação para pousar de helicóptero no CT antes da atividade desta terça-feira (28), mas o tempo ruim impediu a decolagem no RJ. Depois, diante da megaoperação da polícia no complexo do Alemão e da Penha, Memphis teve mais problemas para viajar.

O atacante Memphis Depay não participou do treinamento desta terça (28). O atleta estava no Rio de Janeiro e, na segunda (27), solicitou ao clube a liberação para pousar um helicóptero em um dos gramados do CT, o que foi autorizado.

A aterrissagem estava prevista para 12h30, porém, o mau tempo impediu a decolagem. Memphis manteve contato com a diretoria durante todo o dia e segue buscando meios para retornar a São Paulo, tendo em vista que o Rio de Janeiro vive um dia atípico, com recomendação da Prefeitura Municipal para que as pessoas evitem deslocamentos. Corinthians, em nota divulgada nesta terça-feira (28)

Memphis deve ser titular no jogo contra o Grêmio, no domingo. O Corinthians recebe o rival gaúcho às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileiro.