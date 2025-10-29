RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O julgamento do recurso de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi adiado. O pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) ainda vai decidir a nova data para manter, ou não, a pena de 12 jogos de suspensão e multa.

O pleito estava marcado para quinta-feira (30), às 10h (de Brasília), mas acabou sendo adiado. O STJD não informou a razão do adiamento, mas o UOL apurou que o momento de caos na cidade do Rio de Janeiro, em meio ao conflito entre a Polícia e facções criminosas, contribuiu.

A reportagem também ouviu que o STJD deve remarcar o julgamento de Bruno Henrique para a próxima quinta-feira, dia 5 de novembro. É possível que a sessão aconteça em Brasília.

Dessa forma, o atacante segue liberado para jogar pelo Flamengo. Bruno Henrique foi relacionado para a partida desta quarta-feira, contra o Racing, no jogo de volta da semifinal da Libertadores.

RELEMBRE O CASO

Bruno Henrique foi punido com 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil por "violar a ética esportiva". Apesar disso, o jogador conseguiu um efeito suspensivo.

O atacante foi julgado por suposta manipulação de resultados para beneficiar apostadores. O camisa 27 do Flamengo recebeu um cartão amarelo contra o Santos, no Brasileirão de 2023, e levantou suspeitas das "bets".

