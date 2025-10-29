PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - João Fonseca teve interrompida nesta quarta-feira (29) uma série de sete vitórias, incluído na lista seu triunfo na amistosa Laver Cup. Encarou o russo Karen Khachanov, 14º do ranking mundial, na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, e perdeu por 2 sets 1, parciais de 6/1, 3/6 e 6/3, em uma hora e 50 minutos.

O russo fechou o primeiro set em 29 minutos, aproveitando-se dos muitos erros não forçados do brasileiro de 19 anos, que parecia sentir o desgaste da sequência de jogos nas últimas duas semanas. No domingo passado, Fonseca foi campeão do ATP 500 da Basileia, na Suíça.

Logo no primeiro game do segundo set, Fonseca se viu diante de quatro "break points" contra. Salvou os quatro. No game seguinte, foi a vez de o adversário fraquejar, cedendo a primeira quebra para o carioca. Fonseca venceu por 6/3 graças ao único "break point" que teve. Ainda teve o saque ameaçado em 4/2, mas manteve a calma para fechar.

O terceiro set começou equilibrado. O lance mais polêmico do jogo aconteceu com 2/1 para o russo e 30/15 para o brasileiro. Khachanov pediu revisão de uma bola que rebateu após dois quiques. O vídeo não lhe deu razão, e ele levou uma vaia do público.

Até então bem no serviço, Fonseca cometeu duas duplas faltas fatais e foi quebrado no oitavo game. Irritado, o brasileiro jogou a raquete no chão ao perder o primeiro ponto do game seguinte.

A torcida se inflamou, levando o juiz de cadeira a pedir silêncio várias vezes. Khachanov fechou depois de dois dos mais belos pontos da partida, duas longas trocas de bolas.

Foi a primeira partida do brasileiro na nova quadra central do torneio parisiense, que pertence ao segundo escalão do circuito profissional, abaixo apenas dos quatro Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Aberto dos EUA). A quadra tem capacidade para 17,5 mil espectadores.

O confronto Fonseca x Khachanov encerrou a programação noturna desta quarta.

O russo enfrentará nas oitavas de final o australiano Alex De Minaur, sexto do ranking, que bateu o canadense Gabriel Diallo, atual número 42, por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (10/8), 4/6 e 6/3.

Depois da surpreendente eliminação do número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz -derrotado pelo britânico Cameron Norrie-, o principal favorito passou a ser o italiano Jannik Sinner, segundo do ranking. Nesta quarta, Sinner superou sem dificuldade o belga Zizou Bergs por e sets a 0, com 6/4 e 6/2.