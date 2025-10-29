SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense fez a lição de casa sobre o Ceará, venceu por 1 a 0 dentro do Maracanã em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileiro e, depois de quase quatro meses, se recolocou dentro do G6 na classificação do torneio.

Renê, em lance que nasceu a partir de uma confusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, marcou o único gol da partida. A falta batida pelo camisa 6 foi marcada por mão na bola inexistente de Marllon, fato que gerou revolta por parte dos visitantes.

Com o resultado a equipe de Luis Zubeldía chegou aos 47 pontos e ultrapassou o Botafogo pelo número de vitórias. Os visitantes, por outro lado, estacionaram nos 35 pontos e não saíram da 14ª colocação.

Os times voltam a se enfrentar na tarde de domingo, agora pelo returno do Brasileirão. O novo embate entre cariocas e cearenses, desta vez, será disputado no Castelão.

COMO FOI O JOGO

A partida começou agitada e com bons ataques para os dois lados. Os cariocas exploraram as investidas de Samuel Xavier, mas alcançaram mesmo a meta de Bruno Ferreira por meio da bola parada: após escanteio longo, Canobbio dominou na ponta da área e tocou para Freytes cruzar para Lucho Acosta. O problema é que o zagueiro, pouco antes de dar assistência, estava impedido, e o lance que seria de gol foi anulado.

O Fluminense abriu o placar, de fato, aos 25 minutos ? e a partir de um lance bastante reclamado por parte dos cearenses. O motivo? Flávio Rodrigues de Souza se confundiu, viu mão na bola de Marllon fora da área e aplicou falta do zagueiro a um passo da lateral da área. Na cobrança, Renê surpreendeu, bateu direto e estufou as redes, revoltando os atletas visitantes diante da decisão ? o VAR não interveio porque a jogada não envolvia pênalti ou cartão vermelho: 1 a 0.

O apito para o intervalo gerou um bate-boca ainda no gramado. Enquanto o elenco do Ceará mostrava frustração com o árbitro de campo, Thiago Silva se irritou com Zanocelo por uma entrada dura ocorrida nos acréscimos da etapa inicial.

Os donos da casa voltaram dos vestiários ainda mais ofensivos, mas pecaram na pontaria. Lucho Acosta errou o alvo em chute cruzado, e Canobbio acertou a trave pouco depois de balançar a rede pelo lado de fora. Cano, que substituiu John Kennedy, também ficou no quase. O ritmo, aos poucos, esfriou até o apito final.