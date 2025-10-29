SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou, na noite desta quarta-feira (29), os dias, os horários e as transmissões dos quatro jogos da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense são os quatro sobreviventes na luta pelo título.
VEJA DETALHES
Cruzeiro x Corinthians (ida)
10/12 (quarta), às 21h30, no Mineirão (Globo, Sportv, Prime Video e Premiere)
Corinthians x Cruzeiro (volta)
14/12 (domingo), às 18h, na Neo Química Arena (Globo, Sportv, Prime Video e Premiere)
Vasco x Fluminense (ida)
11/12 (quinta), às 20h, no Maracanã (Sportv, Prime Video e Premiere)
Fluminense x Vasco (volta)
14/12 (domingo), às 20h30, no Maracanã (Sportv, Prime Video e Premiere)