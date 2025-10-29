(UOL/FOLHAPRESS) - O duelo decisivo entre Racing e Flamengo a ser disputado nesta quarta-feira (29), válido pela volta da semifinal da Libertadores, terá um atraso para o apito inicial.
A partida estava marcada para as 21h30 (de Brasília), mas a delegação do Flamengo demorou para chegar no estádio. Com a festa da torcida do Racing, o acesso ficou restrito.
Como o ônibus rubro-negro chegou depois do horário previsto, a Conmebol decidiu atrasar o início da partida em 20 minutos. Dessa forma, a bola rola no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, às 21h50 (de Brasília).
Flamengo e Racing disputam uma vaga na final da Libertadores. No jogo de ida, disputado no Maracanã, o clube carioca venceu por 1 a 0 com gol de Jorge Carrascal.