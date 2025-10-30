SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Racing e Flamengo empataram sem gols na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina. Com o resultado, o Rubro-Negro garantiu uma vaga na final da Libertadores.

O clube carioca teve boa atuação no primeiro tempo, mas perdeu o controle com a expulsão de Gonzalo Plata na etapa final. Apesar de ter um jogador a menos, o Flamengo soube se segurar e não foi vazado.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor da outra semifinal, disputada entre Palmeiras e LDU. Os equatorianos venceram o jogo de ida por 3 a 0, na altitude de Quito, e a volta ocorrerá nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque. A final da Libertadores acontecerá no dia 29 de novembro, em Lima (Peru).

Filipe Luís e companhia voltam a campo neste sábado (1º), para enfrentar o Sport Recife. O jogo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e será disputado no Maracanã.

EXPULSÃO DE PLATA GERA DISCUSSÃO EM AVELLANEDA

As equipes trocavam boas oportunidades em jogo brigado até o início do segundo tempo, quando Gonzalo Plata recebeu o cartão vermelho. O atacante do Flamengo acertou Marcos Rojo, em meio a reclamações de ter recebido um tapa no rosto.

O imbróglio aconteceu na frente de um dos assistentes, e o árbitro Piero Maza interpretou como agressão de Plata ao zagueiro do Racing. Jogadores e comissão técnica do Flamengo ficaram inconformados.

O árbitro de vídeo chegou a analisar o lance, mas manteve a decisão de campo. Polêmico ou não, a expulsão condicionou a pressão argentina na etapa complementar.

LANCES IMPORTANTES

A primeira do Flamengo. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Luiz Araújo recebeu passe de Plata e viu caminho livre na entrada da área. O chute de canhota passou muito perto da meta defendida por Cambeses.

Racing responde, e Rossi salva. Na sequência, os mandantes tiveram grande chance em cabeçada de Conechny. Mura cruzou bem, Varela ficou na marcação de dois jogadores e o atacante conseguiu testada firme, defendida por Rossi.

Cambeses sai no abafa. Aos 15 minutos, boa trama do Flamengo entre Carrascal e Arrascaeta termina em cruzamento do uruguaio para Gonzalo Plata. O equatoriano não alcançou, mas a bola chegou em Varela, que finalizou em cima do goleiro do Racing.

Mais uma de Luiz Araújo. No minuto seguinte, o Flamengo recuperou a posse de bola no campo de ataque e o camisa 7 teve nova chance de finalização. Outro bom chute que assustou Cambeses.

Racing leva perigo com Solari. Aos 32 minutos do primeiro tempo, a defesa do Flamengo parou esperando impedimento, mas os mandantes seguiram no lance. Solari driblou Varela e chutou de longe, por cima do gol de Rossi.

Arrascaeta perde grande chance. Logo depois, Maravilla Martínez é desarmado no meio-campo e a bola sobra para Arrascaeta. O uruguaio avança, dribla dois e fica cara a cara com Cambeses, mas o goleiro do Racing faz mais uma grande defesa.

Bola aérea é um problema para o Flamengo. As melhores chances do Racing vieram em cruzamentos. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Maravilla Martínez recebeu lançamento na área e mandou para o meio, mas Alex Sandro e Carrascal tiraram.

Plata é expulso. O segundo tempo estava controlado pelo Flamengo, mas, aos 11 minutos, o clube carioca ficou com um a menos. Plata, caído reclamando de um tapa no rosto, golpeou Marcos Rojo, que tentava o levantar, e recebeu cartão vermelho.

Rossi se redime. Com a expulsão de Plata, a pressão do Racing aumentou ainda mais, e os cruzamentos na área vinham em profusão. Aos 24 minutos, o goleiro do Flamengo saiu mal do gol, mas corrigiu a rota e defendeu a cabeçada de Maravilla Martínez.

Expulsão do Racing é anulada pelo VAR. Protagonista com Plata, Marcos Rojo quase acabou no vestiário mais cedo. O defensor veio com os braços abertos em disputa com Léo Ortiz e chegou a receber o vermelho no campo, mas, após revisão, ficou claro que o choque foi de cabeça.

Léo Pereira salva o Flamengo. Em meio ao bombardeio do Racing, na marca dos 37 minutos, Vietto teve a chance de finalizar na entrada da área, mas a bola explodiu no zagueiro. Léo Pereira funcionando como uma barreira na defesa rubro-negra.

Pressão do Racing no fim. Já nos acréscimos, Vietto teve mais uma oportunidade de marcar. Após bate rebate dentro da área, a bola sobrou para o camisa 10, que finalizou. A bola desviou em Royal, mas Rossi defendeu.

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda (ARG)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)Gols: Cartões amarelos: Mura e Marcos Rojo (RAC)

Cartão vermelho: Gonzalo Plata (FLA)

RACING

Cambeses; Mura (Martirena), Colombo, Rojo e Rojas; Nardoni (Zaracho), Zuculini e Almendra (Balboa); Solari (Vietto), Conechny (Vergara) e Maravilla Martínez.

FLAMENGO

Rossi, Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Danilo); Luiz Araújo (Saúl), Carrascal (Bruno Henrique) e Gonzalo Plata.