O Flamengo mostrou muita raça para, mesmo com um homem a menos, segurar um empate sem gols com o Racing (Argentina), na noite desta quarta-feira (29) no estádio El Cilindro, em Avellaneda, para garantir a presença na decisão da Copa Libertadores da América.

A vaga foi garantida porque, na partida de ida, disputada na última semana no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro triunfou pelo placar de 1 a 0. Agora o time da Gávea aguarda a definição da outra semifinal (entre Palmeiras e LDU, que venceu o jogo de ida por 3 a 0) para conhecer o seu adversário na final da competição continental, que será disputada no dia 29 de novembro em Lima (Peru).

Esta será a quinta oportunidade na qual o Flamengo disputará a decisão da principal competição de clubes da América do Sul. A equipe da Gávea já jogou a final da Libertadores nos anos de 1981, 2019, 2021 e 2022, triunfando em três oportunidades.

Brilho de goleiros

Flamengo e Racing protagonizaram um primeiro tempo muito movimentado no qual boas oportunidades foram criadas, mas os goleiros brilharam para impedir que o placar fosse aberto. Quem teve que entrar em ação primeiro foi Rossi, que, logo aos 11 minutos, se esticou todo para defender cabeçada de Conechny que tinha como alvo o fundo do gol.

Quatro minutos depois foi a vez de Cambeses trabalhar. Após receber de Carrascal na ponta direita, Arrascaeta cruzou rasteiro para o meio da área. A bola seguiu até o lado esquerdo do ataque do Flamengo, onde Varela apareceu livre e finalizou para defesa do goleiro do Racing.

Aos 33, Cambesses voltou a mostrar que é um dos grandes goleiros da atual edição da Copa Libertadores. Arrascaeta fez grande jogada individual. Após receber a bola na intermediária, arrancou em direção ao gol, se livrando da marcação de dois adversários, e bateu para defesa, com o rosto, de Cambesses.

Nos últimos momentos antes do intervalo o Racing passou a incomodar mais, forçando muito as jogadas pelo alto sobre a última linha da defesa do Flamengo. Porém, a equipe de Filipe Luís mostrou segurança para manter o placar inalterado.

Um homem a menos

Após o intervalo o andamento da partida foi condicionado por um lance. Logo aos 10 minutos, o equatoriano Plata revidou uma provocação de Rojo e acabou sendo expulso. Com um homem a menos, o técnico Filipe Luís optou por reforçar a defesa, colocando em campo mais um zagueiro, e deixar apenas Bruno Henrique no comando de ataque.

Desta forma o Flamengo passou a sofrer muita pressão, e teve que contar com o brilho de um jogador para garantir a classificação, o goleiro Rossi. A etapa final foi marcada por grandes defesas do argentino.

Os destaques foram uma cabeçada de Adrián Martínez, aos 24 minutos, e um chute à queima-roupa de Vietto, já aos 46 minutos. Porém, Rossi mostrou muita categoria para segurar o empate e levar o Rubro-Negro à final.

