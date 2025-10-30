Após perder por 3 a 0 na noite da última quinta-feira (23) no estádio Casa Blanca, em Quito, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira tem agora o desafio de alcançar ao menos uma vitória por três gols de diferença para buscar a classificação para a final nos pênaltis. Para conseguir avançar no tempo regulamentar, o Palmeiras tem que triunfar por uma vantagem de quatro gols ou mais.
Apesar de um cenário tão desfavorável, o técnico Abel Ferreira já deixou claro que acredita na capacidade de sua equipe alcançar a classificação. Acredito muito. Vocês podem escolher seu lado. Fico distante das nuvens negras, pois não agregam nada. Como vim de muito baixo e consegui o que tenho com muito trabalho, acredito e tenho fé de que vamos conseguir. E, para isso, precisamos da alma da nossa equipe, que são nossos torcedores. Vamos fazer tudo que conseguirmos para conseguir o que poucos acreditam. Eu acredito, declarou o comandante do Verdão em entrevista concedida no último domingo (26) após empate com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.
Para o confronto com a LDU o Palmeiras tem a possibilidade de contar com um importante retorno, do volante argentino Aníbal Moreno, que se recuperou de uma lesão na perna esquerda. Desta forma o Verdão pode iniciar a partida com a seguinte formação: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
