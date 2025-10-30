SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Gustavo Costas, do Racing, desabafou após a eliminação da equipe argentina para o Flamengo na semifinal da Libertadores. Os times empataram por 0 a 0, nesta quarta-feira (29), em Avellaneda, pelo jogo de volta ?na ida, os cariocas venceram por 1 a 0.

Abatido, Costas disse que decepcionou sua torcida. O treinador argentino havia dito após o jogo de ida que o Racing conseguiria ir à Lima, onde será a final da Libertadores, mas a fala não se concretizou.

"Eu realmente não queria falar depois do jogo. Os meninos deixaram tudo, como eu sempre disse: vou com eles para a guerra e a verdade é que agradeço pelo que fizeram e pelo que deixaram em campo. Também gostaríamos de agradecer à torcida pelo grande apoio que nos deu. Estávamos a um passo de distância, muito perto, mas não conseguimos [ir à final]. Eu decepcionei meu povo", disse Costas.

O treinador nem sequer queria dar a entrevista coletiva pós-jogo. A multa que seria aplicada pela Conmebol a ele, no entanto, fez o argentino repensar e comparecer à sala de imprensa do estádio El Cilindro.

"Temos que ir para casa e passar por isso, isso nos machuca muito porque estávamos muito animados, parecia que íamos conseguir [...] Desculpem-me, mas eu não queria falar. Se não fosse a multa... Mas quero agradecer aos torcedores e aos jogadores. Lá se vão muitos anos sem o Racing estar unido como está e temos de continuar assim."

Gustavo Costas esquentou o clima do jogo antes de a bola rolar. Em um áudio vazado na imprensa argentina, o treinador disse que a equipe "mataria" o Flamengo e incentivou a festa com sinalizadores e fogos da torcida no estádio apesar da multa que o clube deve tomar por parte da Conmebol.

"Não importa se eles [Conmebol] nos cobrem uma multa elevada, eu não dou a mínima. Vamos destruir o campo. Vamos passar. Temos que vencer agora [...] Eu tenho uma fé enorme, enorme, enorme. Nós vamos atropelá-los, nós vamos matá-los", disse o técnico em áudio vazado.

O clima no Racing é de muita lamentação. O clube mirava voltar à final da Libertadores após 58 anos ?a primeira e única foi em 1967, quando o time saiu campeão.

ROSSI FOI HERÓI EM CLASSIFICAÇÃO

O Flamengo fez bom primeiro tempo e assustou o Racing mesmo fora de casa. Do outro lado, os argentinos apostaram nos diversos cruzamentos na área durante todo o jogo.

A pressão maior do Racing veio após a expulsão de Plata ?o flamenguista deu um tapa em Rojo e recebeu o vermelho.

Rossi fez pelo menos três grandes defesas na partida. No primeiro tempo, o goleiro parou cabeceio de Conechny e, na etapa final, fez milagres em finalizações de Adrián Martínez e Vietto.