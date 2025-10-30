SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Weverton é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras (12, ao lado de outros ídolos), quem mais defendeu a equipe em noites de Copa Libertadores (80 jogos) e o jogador que mais venceu partidas na história da competição continental (65 vezes).

No entanto, o camisa 21 é baixa no jogo de decisivo desta quinta-feira (30) contra a LDU por uma vaga na final da competição. Carlos Miguel, que completa 40 jogos na carreira nesta quinta-feira (30), é o substituto.

O UOL conversou com Sérgio, goleiro histórico do clube com 333 partidas, para entender a falta que a liderança de Weverton faz ao time. E o ex-jogador demonstrou total confiança no arqueiro que o Alviverde contratou para o futuro.

"A comunicação do goleiro com a zaga é muito importante, ajuda a crescer com um líder. Com um goleiro mais experiente, você se preocupa menos, o zagueiro joga mais tranquilo, e com um jovem essa comunicação preocupa. Mas eu já vejo isso no", afirma Carlos Miguel.

QEle se posiciona mais do que fala. Ele é grandão, tem um pouco de dificuldade com a bola nos pés, mas isso é só com ritmo de jogo. Depois desse jogo que ele fez contra o Cruzeiro vai trabalhar mais leve.Sérgio

"Eu estava torcendo muito por ele. Eu passei por isso, sei o quanto é importante. Quando ele fez a defesa com o pé [contra o Cruzeiro], vi que ele é iluminado. O jogo [contra a LDU] vai ser difícil e ele vai ter que ter experiência e segurar o ímpeto da defesa. O São Paulo saiu desesperado e tomou gol, o goleiro [Rafael] não soube segurar os zagueiros. Na minha época, quando eu via dois zagueiros abandonando a zaga, eu pedia para segurar. Se a gente tomar um gol vai tudo por água abaixo. O momento é de calma, tem tempo para fazer os gols e vai acontecer. Se o quarto gol vir, o Carlos Miguel vai segurar lá atrás", acrescentou.

Weverton sofreu uma fissura na mão direita e virou desfalque do Palmeiras em momento decisivo da temporada. Carlos Miguel ganhou a disputa na posição com Marcelo Lomba e virou o titular.

A estreia de Carlos Miguel foi logo contra o Flamengo, no Maracanã, e o jogo seguinte foi na altitude contra a LDU ? o Palmeiras acabou sofrendo seis gols em dois jogos. Mesmo que na avaliação da direção e da comissão técnica ele não tenha culpa pelos resultados, estrear desse jeito não é o sonho de um goleiro.

Mas em seu terceiro jogo, Carlos Miguel foi o melhor em campo. O goleiro fez pelo menos três grandes defesas no empate contra o Cruzeiro no último fim de semana e garantiu um resultado muito importante para o Palmeiras abrir pequena vantagem para o Flamengo no Brasileirão.

"Eu tenho certeza que quem tinha dúvidas sobre o Carlos Miguel não tem mais após o jogo contra o Cruzeiro. Na nossa época, para aparecer, você precisava de três jogos, esse era o nosso timing para mostrar serviço. O primeiro jogo é super nervoso. Ele não teve participação na derrota contra o Flamengo. Depois a Libertadores, super difícil, sem experiência, jogador com pouco mais de 30 partidas como profissional. Muito pouco para cobrar algo dele. Mas agora ele ganhou a confiança do torcedor. Tenho certeza que contra a LDU ele vai estar mais tranquilo, porque já passou pela turbulência inicial para depois ganhar confiança", concluiu Sérgio.

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores. O time de Abel Ferreira precisar reverter um placar de 3 a 0 para avançar à final.