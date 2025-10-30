(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo mudará sua abordagem no mercado e deverá priorizar a busca por reforços mais jovens para 2026.

NOVA ABORDAGEM DE MERCADO

O UOL apurou que a definição veio na primeira reunião de planejamento para o ano que vem, nesta quarta-feira. O clube definiu que fará uma varredura no mercado por jogadores com idade mais baixa, alterando a rota que vinha sendo tomada nas últimas janelas.

A leitura da diretoria passa, claro, pela crise de lesões que o clube viveu em 2025, sem poder contar com peças centrais, como Lucas, Oscar e Luiz Gustavo, em jogos importantes da temporada. O camisa 8, inclusive, fora desde julho, não deve mais atuar este ano.

Outro ponto de argumento levantado no encontro no CT da Barra Funda foi a capacidade de revenda. Em uma grave crise financeira, o Tricolor entende que, além do aspecto esportivo, poderá também futuramente lucrar com esses ativos, em eventuais negociações.

A linha de ação, entretanto, seguirá a mesma: buscar por jogadores por empréstimo, como Marcos Antônio e Enzo Díaz, e oportunidades de mercado, como são os casos justamente de Lucas, Oscar e Luiz Gustavo, que chegaram todos como agentes livres.

Esta foi apenas a primeira de uma série de reuniões que moldarão a pré-temporada de 2026 no Morumbis. Participaram da conversa o presidente Julio Casares, os diretores de futebol Carlos Belmonte e Rui Costa, os adjuntos Nelson Ferreira e Chapecó, o superintendente de futebol Márcio Carlomagno, o coordenador técnico Muricy Ramalho e o técnico Hernán Crespo.