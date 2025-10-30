SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo se classificou à final da Libertadores após empate sem gols contra o Racing, em duelo que ficou marcado pela expulsão de Plata, atacante da equipe brasileira. Ex-árbitros ouvidos pelo UOL se dividiram sobre o lance.

O equatoriano tomou cartão vermelho de Piero Maza após se enroscar com Rojo ?o lance ocorreu aos 12 minutos do 2º tempo.

Plata teve o cabelo puxado pelo zagueiro e revidou, dando um soco na perna do oponente. O jogador do Racing caiu assim que foi atingido.

O momento foi visto de perto pelo bandeirinha, que chamou o árbitro de campo imediatamente.

O juiz sequer foi à cabine do VAR e expulsou Plata, que se revoltou com a decisão de Maza.

EXPULSÃO JUSTA? VEJA O QUE ESPECIALISTAS DISSERAM

Manoel Serapião: "A imagem não é conclusiva, mas se o VAR não recomendou revisão é porque não tinha imagem ?o que é difícil? ou porque concordou com a decisão. Acho que o golpe que é mostrado não teve força excessiva, além de ter sido na perna do Rojo. Seria diferente se fosse no rosto ou na cabeça. Além de tudo isso, entendo que a arbitragem contribuiu para o incidente, pois um jogador não tem direito de levantar o adversário. Logo, o árbitro não foi preventivo".

Emidio Marques: "A expulsão foi acertada. Houve conduta violenta porque a bola estava fora de jogo. Se estivesse em jogo, seria jogo violento. Em ambos os casos, as regras do jogo preveem expulsão. Não cabe ao Plata agredir seu adversário com empurrão ?independente da intensidade do fato, que ocorreu perto do bandeirinha".

Guilherme Ceretta (atual árbitro nos EUA): "É sempre assim: todo quarta, toda semana, todo ano... e nesta quinta-feira (30) tem mais com o 'chicletinho' da entidade (Wilmar Roldán, que apita mascando chiclete). A expulsão é absurda. Acabou o 'espírito Libertadores'. São árbitros medrosos, sem personalidade e procurando oportunidades para agradar a entidade. Uma vergonha".

Ulisses Tavares: "Não vi nada de violência para expulsão. Pela imagem, parece que o Plata dá um tapa na perna do Rojo. O árbitro foi muito rigoroso. O lance ocorreu com uma falta não marcada para o Flamengo, ele não merecia nem cartão amarelo ?só se aconteceu algo que a imagem não mostrou. Quando penso que vou ver uma boa arbitragem, vejo isto".