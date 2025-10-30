SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior tem problemas para montar o meio de campo do Corinthians para a partida de domingo (2) contra o Grêmio, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

DÚVIDAS NA FORMAÇÃO

Dorival não poderá contar com três jogadores importantes: Raniele, Martínez e Breno Bidon. Todos estão suspensos e, portanto, indisponíveis para integrar o elenco na partida contra os gaúchos.

A boa notícia é que o treinador poderá contar com Maycon, que cumpriu suspensão contra o Vitória e deve jogar.

Na semana livre de treinos, o comandante deve formar o meio com Carrillo. O peruano voltou a jogar após se recuperar de grave lesão.

A principal dúvida é se escala Charles, autor do gol da vitória em Salvador, ou o jovem Ryan.

Na frente, o trio GYM (Garro, Yuri Alberto e Memphis) vai garantir o poder ofensivo do time para alcançar a terceira vitória consecutiva no Brasileiro.