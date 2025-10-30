(UOL/FOLHAPRESS) - Enzo Maresca, treinador italiano do Chelsea ficou bastante irritado com o atacante Liam Delap, expulso na partida contra o Wolverhampton pela Copa da Liga Inglesa.

Depois do jogo, Maresca disse que Delap tem dificuldade de ouvir instruções dentro de campo. O treinador deu razão ao árbitro pela expulsão.

O atacante entrou apenas no segundo tempo, aos 16 minutos, e foi expulso após receber dois cartões amarelos. Aos 34, ele foi advertido por uma falta mais dura, com um empurrão. Sete minutos depois, ele acertou o cotovelo em um adversário.

Depois do primeiro amarelo, eu disse quatro ou cinco vezes para ele se acalmar, mas o Liam é um jogador que, quando está dentro de campo, joga no próprio mundo e tem dificuldades em ouvir o que o rodeia. Foi um cartão vermelho completamente desnecessário. Foi totalmente merecido.Enzo Maresca

Delap foi um dos vilões da eliminação do Palmeiras diante do Chelsea, nas quartas de final do Mundial de Clubes. Na vitória dos ingleses por 2 a 1, ele iniciou uma confusão com Giay e também levou um cartão amarelo na primeira etapa. No segundo tempo, acabou substituído por João Pedro.

O Chelsea superou a expulsão de Delap e venceu o Wolverhampton por 4 a 3. Estêvão, Tiryque George, Andrey Santos e Gittens marcaram para os comandados de Maresca, enquanto os Wolves descontaram com Arokodare e Wolfe (duas vezes).