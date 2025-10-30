SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A meta da diretoria do Flamengo de encarar o Brasileiro como prioridade para 2025 ganhou um bônus mais do que especial na noite desta quarta-feira (29).

COMO ASSIM?

A diretoria elencou o torneio nacional como uma espécie de plano A para a temporada. José Boto, diretor de futebol do rubro-negro, chegou a falar sobre o assunto em fevereiro.

"Se tiver que fazer uma escolha em determinado momento, essa escolha passa pelo Campeonato Brasileiro, porque é uma competição mais importante, é uma competição que abre outras portas", disse José Boto, à CNN Esportes S/A, em fevereiro.

Os jogadores até entenderam a decisão, mas a ideia não foi 100% "comprada", conforme o próprio Arrascaeta, um dos líderes do elenco, explicou em abril. "Falaram para nós que o Brasileiro seria prioridade, mas a gente entra para ganhar cada jogo. Estamos no Flamengo e seremos cobrados por isso. Isso talvez possa ver mais na frente", disse o uruguaio logo após um tropeço do Fla, em casa, para o Central Córdoba pela fase de grupos da Libertadores.

O empate sem gols desta quarta-feira (29) contra o Racing trouxe uma espécie de "lucro" ao rubro-negro, que já disputa o título do nacional ponto a ponto com o Palmeiras.

O duelo contra os argentinos fez o Flamengo se garantir na final da Libertadores, já que, na ida, houve vitória carioca por 1 a 0. A Copa do Brasil, portanto, foi a única pedra no sapato da equipe, que caiu nas oitavas de final para o Atlético-MG.

"É o maior desafio da minha carreira. Vivo um desafio diário, com muita pressão, mas desfruto deste momento. Antes de chegar, eu era torcedor do Flamengo, e o clube havia disputado uma final, e agora é a quinta. Faço momento da melhor parte da história do clube, e tenho que desfrutar. Para mim, treinar meu time na final da Libertadores é um privilégio muito grande", disse Filipe Luís, após a partida contra o Racing.