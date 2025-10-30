(UOL/FOLHAPRESS) - Jonathan Calleri avançou mais uma vez em sua recuperação no São Paulo. O camisa 9 treinou parcialmente com companheiros de equipe nesta quinta-feira.

Atacante participou de atividades com bola no treino aberto à imprensa desta manhã. Nos 15 minutos iniciais, fez exercícios de posse e depois se retirou do gramado para seguir atividades de fisioterapia.

O UOL apurou que Hernán Crespo e a comissão técnico tricolor trabalham com a possibilidade de contar com o atacante ainda nesta temporada. A palavra é que há cautela máxima quanto a uma antecipação de retorno, mas que um retorno aos gramados nos últimos jogos do Brasileirão é 'possível'.

Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior ainda no dia 16 de abril e, uma semana depois, passou por uma cirurgia. Desde então, está fora de ação.

O camisa 9, claro, foi só um nome da extensa lista de contusões do clube em 2025. Só no ataque, o time perdeu seus três homens de referência, Calleri, André Silva e Ryan Francisco, com o mesmo problema de ligamento rompido. Os dois últimos só devem retornar no ano que vem.