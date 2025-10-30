SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca desistiu de participar do ATP 250 de Atenas, que começa na próxima segunda-feira, e não vai mais disputar torneios oficiais em 2025. A informação foi confirmada ao UOL pelo estafe do atleta.

João Fonseca teve uma lombalgia e, por isso, desistiu de participar da competição e encerrou a temporada. nesta quarta-feira (29), ele foi eliminado do Masters 1000 de Paris pelo russo Karen Khachanov, por 2 sets a 1, na segunda rodada.

O brasileiro é oficialmente o atual 28° colocado no ranking da ATP. O ranking é atualizado semanalmente, mas mostra projeções ao vivo baseadas nos resultados de jogos em torneios que estão em andamento, o que o coloca como o 24° neste momento. A nova posição oficial será divulgada após o Masters 1000 de Paris, na segunda.

Fonseca ainda disputará um jogo de exibição contra Carlos Alcaraz, em Miami, no dia 8 de dezembro. A partida não contará como parte da temporada regular e não vale pontos no ranking da ATP.

A temporada mágica termina com dois títulos para o brasileiro de 19 anos. Ele foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, e conquistou o ATP 500 da Basileia no último domingo. Ao todo, foram 25 vitórias e 15 derrotas e que renderam 1,7 milhão em premiação (R$ 9,1 milhões).

João Fonseca é apenas o sétimo brasileiro a ficar dentro do top-30 do ranking mundial. Antes dele, Marcos Hocevar, Luiz Mattar, Fernando Meligeni, Thomaz Koch, Thomaz Bellucci e Gustavo Kuerten estiveram entre os 30 melhores.

A atual posição no ranking fez Fonseca realizar um dos desejos para 2025: estar no top-40. Ele também sonha em terminar o ano entre os melhores 32 do ranking para ser cabeça de chave no Australian Open.

Quero jogar os grandes torneios, estar nas chaves principais, jogar todos os ATP 500. Talvez chegar no top-40. No final do ano, o meu objetivo é ser um cabeça de chave na Austrália. Eu sei que precisamos de tempo e resultados, mas esse é meu objetivo pessoal. João Fonseca, em junho