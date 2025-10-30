O maior programa de esportes urbanos do país está em Juiz de Fora. Após passar por 12 cidades e impactar mais de 40 mil jovens, o Minas Urbano, projeto da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), desembarca na Zona da Mata com o Campeonato Sul-Americano Escolar de Basquete 3x3, que será realizado entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, no Shopping Jardim Norte.

A etapa promete ser um verdadeiro festival da modalidade, reunindo atletas de todo o continente e grandes clubes nacionais em duas competições: o Campeonato Sul-Americano Escolar de Basquete 3x3 e a Copa 3x3 – Minas Urbano. A programação consolida Juiz de Fora como uma das principais sedes esportivas de Minas Gerais.

Com estrutura de alto padrão, o evento oferecerá condições ideais de desempenho e integração entre jovens atletas, técnicos e dirigentes, promovendo intercâmbio esportivo e cultural entre os países participantes. Reconhecida pela hospitalidade, rede hoteleira qualificada e localização estratégica, Juiz de Fora reafirma sua vocação para receber grandes competições esportivas e educacionais.

O presidente da CBDE, Robson Aguiar, destaca o impacto social do projeto.

“O Minas Urbano é um exemplo de como o esporte pode transformar realidades e conectar jovens de diferentes regiões por meio de valores como cooperação, respeito e superação. Chegar a Juiz de Fora com uma etapa internacional reforça o compromisso da CBDE em ampliar e fortalecer o esporte escolar no estado, desenvolvendo nossos atletas para o futuro do esporte nacional”, afirmou.

Paralelamente ao evento internacional, a Copa 3x3 Minas Urbano reunirá alguns dos principais clubes do país e grandes nomes do cenário nacional. Entre os participantes estão Vasco, Paulistano, Fluminense, Botafogo, Sport, América-MG, Bahia, Praia Clube, Diadema, Gama-DF, JEC, América-TR, além das equipes locais Team Casarim, Cestou JF, Jotaefe A e Jotaefe B.

A fase classificatória será realizada no sábado (1º), com as finais no domingo (2). Mais do que disputa esportiva, a competição reforça o propósito do programa de fomentar o Basquete 3x3 entre clubes e jovens atletas, incentivando o desenvolvimento técnico, o fortalecimento das equipes e a aproximação com o público, que poderá acompanhar de perto toda a energia e dinamismo da modalidade.

Para o gestor do projeto pela CODEMGE e ex-secretário de Educação, Igor Alvarenga, o avanço do programa é motivo de celebração.

“O Minas Urbano nasceu para levar o esporte aonde ele precisa estar: perto das pessoas. Ver esse projeto alcançar dimensões internacionais, com atletas de vários países em Juiz de Fora, prova que Minas Gerais se consolidou como celeiro de talentos e eventos esportivos de excelência”, afirmou.

O evento é uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), com patrocínio da CODEMGE e apoio do Governo de Minas Gerais.

