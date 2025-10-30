Medalhista de bronze nos Jogos de Paris 2024, o lutador paraibano Edival Pontes, conhecido pelo apelido de Netinho, faturou a prata nesta quinta-feira (30), último dia do Campeonato Mundial de Taekwondo, em Wuxi (China). Na final da categoria dos 74 quilos, o brasileiro foi superado pelo uzbeque Najmiddin Kosimkhojiev, por 2 rounds a 0. O vice-campeonato mundial é o segundo na carreira de Netinho, de 28 anos: em 2022 ele já conquistara a prata na edição de Guadalajara (México).

Pelo caminho, até chegar à decisão do ouro, Netinho bateu adversários de peso. Após vitória na estreia contra Maxwuell Watene, das Ilhas Cook, o brasileiro bateu o jordaniano Zaid Karrem, prata em Paris, que o havia eliminado nas oitavas da Olimpíada. Nas quartas, Netinho passou fácil pelo chinês Cai Zjaoxun. Já nas oitavas, ele venceu de virada o croata Marko Golubic, campeão mundial de 2023 em Baku (Azerbaijão). Na sequência, na semifinal, superou o iraniano Amir Sina Bakhtiari, campeão mundial júnior em 2028, em Hammamet (Tunísia).



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp



O Brasil encerra a participação com o melhor desempenho da história, com dois ouros (obtidos por Maria Clara Pacheco e Henrique Marques) e duas pratas (além de Netinho, Milena Titonelli também foi vice-campeã). O país ficou em terceiro lugar no quadro de medalhas, atrás da Turquia (três ouros) e da Coreia do Sul (dois ouros, duas pratas e dois bronzes).

Tags:

Chin | Edival Pontes | Netinho | Paris 2024 | Prata | Taekwondo | vice-campeão mundial | Wuxi