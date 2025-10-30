Pelo caminho, até chegar à decisão do ouro, Netinho bateu adversários de peso. Após vitória na estreia contra Maxwuell Watene, das Ilhas Cook, o brasileiro bateu o jordaniano Zaid Karrem, prata em Paris, que o havia eliminado nas oitavas da Olimpíada. Nas quartas, Netinho passou fácil pelo chinês Cai Zjaoxun. Já nas oitavas, ele venceu de virada o croata Marko Golubic, campeão mundial de 2023 em Baku (Azerbaijão). Na sequência, na semifinal, superou o iraniano Amir Sina Bakhtiari, campeão mundial júnior em 2028, em Hammamet (Tunísia).
O Brasil encerra a participação com o melhor desempenho da história, com dois ouros (obtidos por Maria Clara Pacheco e Henrique Marques) e duas pratas (além de Netinho, Milena Titonelli também foi vice-campeã). O país ficou em terceiro lugar no quadro de medalhas, atrás da Turquia (três ouros) e da Coreia do Sul (dois ouros, duas pratas e dois bronzes).
