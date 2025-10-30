(UOL/FOLHAPRESS) - Aos 15 anos, Cristiano Ronaldo Jr. exibiu nas redes sociais seu mais novo presente: um carro avaliado em R$ 1,65 milhão.

O jovem publicou uma foto no X ao lado do automóvel e escreveu: "Primeiro carro". A postagem rapidamente acumulou curtidas e comentários de fãs e seguidores.

O veículo é uma Lamborghini Urus, SUV de alto desempenho lançado em 2018. É um modelo conhecido por combinar design esportivo, luxo e conforto.

O carro provavelmente fazia parte da coleção de Cristiano Ronaldo. Por não se tratar de um modelo novo, especula-se que o craque tenha presenteado o filho com um exemplar de sua própria garagem.

O astro é reconhecido como um dos maiores colecionadores de carros de luxo do mundo. Sua coleção está avaliada em mais de 30 milhões de euros e inclui modelos raros e personalizados de marcas renomadas.

Apesar do presente, Cristiano Ronaldo Jr. ainda terá que esperar para dirigir. Com 15 anos, ele só poderá tirar a carteira de motorista aos 18.

Atualmente, o garoto segue os passos do pai no futebol. Ele atua nas categorias de base do Al-Nassr, clube que Cristiano Ronaldo defende, e foi recentemente convocado para a seleção portuguesa Sub-16.

A família vive atualmente na Arábia Saudita, onde CR7 se mudou em 2023 para jogar pelo Al-Nassr. Além de Cristiano Ronaldo Jr., o craque é pai de Eva, Alana, Mateo e Bella.