Vitória do @Clublanus! Bateu a @udechile por 1-0 e garantiu vaga na Final da CONMEBOL #Sudamericana!CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) October 30, 2025
Será o adversário do @Atletico no dia 22, em Assunção!#GrandeConquista pic.twitter.com/jWHUQom6r5
Agora o Galo e o time argentino disputarão a decisão da Sul-Americana no dia 22 de novembro (um sábado) em Assunção (Paraguai).
O Atlético-MG conquistou a vaga na final da competição após derrotar o Independiente del Valle (Equador) pelo placar de 3 a 1 na noite da última terça-feira (28) em Belo Horizonte.
@clublanus @Atletico, a Final da CONMEBOL #Sudamericana 2025!CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) October 30, 2025
Dia 22 de novembro, em Assunção, pela #GrandeConquista. pic.twitter.com/93IzPEqosy
Tags:
Atlético-MG | Copa Sul-Americana | Esportes | futebol | Lanús | Universidad de Chil