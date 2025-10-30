O Atlético-MG conheceu na noite desta quinta-feira (30) o seu adversário na decisão da Copa Sul-Americana. Jogando no estádio La Fortaleza, o Lanús (Argentina) derrotou o Universidad de Chile (Chile) por 1 a 0, gol do atacante Rodrigo Castillo, e se garantiu na final da competição.

Vitória do @Clublanus! Bateu a @udechile por 1-0 e garantiu vaga na Final da CONMEBOL #Sudamericana!



Será o adversário do @Atletico no dia 22, em Assunção!#GrandeConquista pic.twitter.com/jWHUQom6r5 CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) October 30, 2025

Agora o Galo e o time argentino disputarão a decisão da Sul-Americana no dia 22 de novembro (um sábado) em Assunção (Paraguai).

O Atlético-MG conquistou a vaga na final da competição após derrotar o Independiente del Valle (Equador) pelo placar de 3 a 1 na noite da última terça-feira (28) em Belo Horizonte.

Tags:

Atlético-MG | Copa Sul-Americana | Esportes | futebol | Lanús | Universidad de Chil