SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Lanús será o adversário do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana. O time brasileiro eliminou o Independiente Del Valle na última terça-feira (28), com 4 a 2 no agregado, enquanto os argentinos venceram a Universidad de Chile por 1 a 0 nesta quinta-feira, em La Fortaleza, após empate por 2 a 2 na ida.

O gol do jogo foi marcado por Rodrigo Castillo, que também tinha marcado dois na ida, já na etapa complementar. O duelo ainda contou com algumas polêmicas, incluindo o próprio lance do tento do Lanús, outros dois anulados, um para cada lado, e uma reclamação de pênalti por parte dos argentinos.

A partida ainda teve confusão generalizada após o apito final. Apesar do "sangue quente" dos chilenos, a briga não teve maiores desdobramentos, e o Lanús pôde celebrar a classificação no gramado.

A final da Copa Sul-Americana será disputada no dia 22 de novembro, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. O Galo busca o título inédito, enquanto o Lanús já conquistou o torneio continental, em 2013, quando venceu a Ponte Preta na decisão.

COMO FOI O JOGO?

Gol anulado do Lanús. Aos 11 minutos, Salvio fez lindo lançamento para Marcelino Moreno, que saiu cara a cara com Castellón. O camisa 10 até venceu o goleiro da Universidad de Chile, mas a jogada foi impugnada por impedimento, em ação do árbitro de vídeo.

Tentou o gol que Pelé não fez. Seis minutos depois, La U quase abriu o placar com um golaço de Salomoni. O lateral-esquerdo arriscou praticamente do meio do campo, tentando pegar Losada fora do gol, mas a bola foi para fora.

Lanús queria pênalti. Com pouco mais de 30 minutos, os donos da casa reclamaram muito com a arbitragem, diante de uma possível penalidade por toque de mão. Alexis Herrera, árbitro da partida, não marcou em campo, e o VAR não recomendou a revisão. Lucho Acosta recebeu amarelo em meio a revolta argentina.

Mais uma dele. Marcelino Moreno foi o grande personagem do Lanús no primeiro tempo. Aos 43 minutos, teve mais uma boa oportunidade, dessa vez de cabeça, após cobrança de escanteio. Assustou Castellón.

Outro gol anulado. Dessa vez foram os visitantes que se frustraram com o árbitro de vídeo. Aos seis minutos da etapa complementar, Salomoni completou cruzamento de Altamarino, mas Alexis Herrera, com auxílio do VAR, pegou impedimento do atacante Di Yorio na origem da jogada.

Gol polêmico do Lanús. Aos 16 minutos, os mandantes abriram o placar com Rodrigo Castillo, que driblou o goleiro e empurrou para as redes após grande jogada e assistência de Marcelino Moreno. Os jogadores da Universidad de Chile reclamaram de um toque de mão no início do lance, o VAR chegou a analisar, mas o gol foi confirmado.

Quase o empate. Depois do gol do Lanús, a Universidad de Chile se lançou ao ataque e ficou por centímetros de conseguir a igualdade. Aos 39 minutos do segundo tempo, Altamirano arriscou de longe e quase marcou um golaço.