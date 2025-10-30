(UOL/FOLHAPRESS) - O Bauru venceu o Caxias do Sul nesta quinta (30) por 75 a 64 no Ginásio Panela de Pressão e chegou a sua terceira vitória seguida, em dia marcado por homenagens a Larry Taylor.

O resultado fez a equipe da casa manter a sua boa fase, enquanto o Caxias perdeu a sua invencibilidade. Andrezão se destacou com um duplo-duplo, fazendo 23 pontos e 16 rebotes. Gemerson também foi destaque, com 19 pontos.

HOMENAGEM A LARRY TAYLOR

O "Alienígena" foi homenageado antes da partida ao receber a camisa 4 - aposentada no Bauru Basket em sua homenagem - no uniforme da temporada atual e tirou fotos com torcedores presentes no ginásio. Além disso, ele anunciou a chegada do venezuelano Santiago Materan, ex-Pato Basquete. Suas camisas utilizadas no Bauru ficaram em exposição na beira da quadra.

Ele voltou a ser homenageado no intervalo, quando foi às lágrimas. Larry recebeu um quadro com imagens suas no time e em cima estava escrito "O Alienígena". Ao final, uma grande placa com a imagem de sua camisa 4, foi inaugurada no ginásio.

Após a homenagem, Taylor falou para todo o ginásio, citou Shamell, amigo pessoal que joga pelo Caxias e agradeceu, sendo aplaudido de pé pelo Panela de Pressão.

O JOGO

O começo do Bauru foi impressionante e em 2:30 de partida, abriu 7 a 0. Na metade do primeiro período, o placar estava 11 a 4, com 73.3% de aproveitamento dos arremessos por parte do time paulista e apenas 28.6% do Caxias. O time gaúcho conseguiu melhorar no jogo e diminuiu a vantagem do time da casa, mas mesmo assim, o quarto fechou em 22 a 15 para o Dragão.

O segundo período começou com o time gaúcho voltando a cometer erros. O Bauru aproveitou, abriu 26 a 15 e o Caxias parou o jogo. O jogo seguiu sem muitas cestas, mas após a equipe visitante diminuir pra 30 a 24, foi a vez do Bauru pedir tempo. O time mandante não pontuou mesmo após a parada e enquanto isso, o Caxias se aproximava cada vez mais e mais um tempo foi pedido pelos paulistas. Na volta, com Alex inspirado, o Bauru se recuperou e foi para o intervalo com 35 a 28 no placar.

Os dois times voltaram do intervalo com mais efetividade nos ataques e o placar pulou para 48 a 39 na metade do terceiro quarto. O Caxias chegou a diminuir a diferença para quatro pontos, mas o período terminou em 56 a 48 para o Bauru.

O time da casa voltou a ser superior e abriu 12 pontos de vantagem no começo do quarto período, levando os adversários a pararem o jogo. Muito mais eficiente no ataque, com quase 70% de aproveitamento em cinco minutos, o Bauru abriu 71 a 54, levando o Caxias a pedir tempo. A parada ajudou um pouco, mas a vantagem se manteve estável e terminou com vitória dos anfitriões por 11 pontos de diferença.