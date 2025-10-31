Outra vez em busca da #GloriaEterna! @Palmeiras e @Flamengo se reencontram na Final da CONMEBOL #Libertadores, agora em Lima.



Quem será o primeiro tetra do Brasil? pic.twitter.com/4FZwx2LD01 CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 31, 2025

A última decisão continental entre dois brasileiros teve o título inédito do Botafogo, com uma grande vitória de 3 a 1 sobre o Atlético-MG no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (Argentina).

Dois anos antes, o troféu ficou com o Flamengo, que derrotou o Athletico-PR pelo placar de 1 a 0, no dia 29 de outubro de 2022, no estádio Monumental de Guayaquil (Equador).

O Rubro-Negro também esteve envolvido na final da edição 2021 da competição. Porém, naquela oportunidade o time da Gávea foi derrotado pelo Palmeiras pelo placar de 2 a 1, na prorrogação, no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai).

Em 2020 o Verdão também ficou com o título, ao superar o Santos por 1 a 0 no estádio do Maracanã.

A primeira edição da Libertadores com final brasileira foi em 2005, quando o São Paulo derrotou o Athletico-PR. Um ano depois o time do Morumbi voltou a buscar a conquista continental, mas o troféu ficou com o Internacional.

Tags:

Conmebo | Copa Libertadores | Esportes | flamengo | futebol | Palmeiras