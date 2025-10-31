SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogador do Corinthians, o holandês Memphis Depay mandou mensagens ao rapper Oruam, filho do líder do Comando Vermelho Marcinho VP, após a operação policial no Rio de Janeiro que resultou na morte de mais de 120 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha.

"Fique forte nesses tempos difíceis. As crianças e a nova geração, você pode salvá-las", escreveu. A troca de mensagens foi publicada pelo próprio Oruam, que ficou preso por 69 dias em um processo no qual virou réu por tentativa de homicídio contra policiais.

Pelas redes sociais, o atleta começou a receber críticas pelo posicionamento e usou seu perfil para responder. Segundo ele, muita gente gosta de distorcer suas palavras e o motivo da interação é que ele só quer promover paz e positividade.

"Sei quanta influência tenho sobre a geração mais jovem e quantas outras pessoas talentosas nesse mundo influenciam os mais novos", começou.

"Tudo o que eu quero é promover positividade, principalmente para a geração mais jovem, que alcança milhões de pessoas com seu talento. Esse mundo precisa de cura", escreveu.