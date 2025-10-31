SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As passagens aéreas para Lima, onde será realizada a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo no dia 29 de novembro, explodiram em relação à mesma época do ano passado.

O QUE ACONTECEU

A reportagem consultou os valores na manhã desta sexta-feira (31) e definiu a ida em 27 de novembro, e a volta no dia 30 do mesmo mês. Assim, não há a inclusão de voos com escalas que poderiam chegar a Lima apenas após o término da partida.

Viajar de São Paulo a Lima e fazer o caminho de volta custa, no mínimo, R$ 5,5 mil atualmente. Para este período do ano, as passagens costumavam custar R$ 3,2 mil. O aumento é de cerca de 71%.

O valor mínimo para saída e volta para o Rio de Janeiro é de R$ 6,5 mil. O valor anterior para a mesma época do ano era de R$ 3,4 mil. Houve um aumento de 91% no valor.

Os voos do Rio para Lima têm escalas. Não há nenhuma aeronave que faça o trajeto sem paradas até Lima.

São Paulo conta com voos diretos para Lima, mas estes custam mais caro. As opções com escala são mais baratas, apesar do tempo maior de viagem.

Os valores levam em conta apenas as passagens aéreas. Hospedagem, alimentação e ingressos do jogo não foram incluídos no cálculo.

NOVA FINAL E PALCO CONHECIDO

Flamengo e Palmeiras vão repetir a final de 2021 da Libertadores. Naquele ano, os paulistas levaram a melhor sobre os cariocas com uma vitória por 2 a 1, na prorrogação, em Montevidéu.

O Flamengo já foi campeão no Estádio Monumental U, de Lima. Em 2019, o Rubro-Negro bateu o River Plate por 2 a 1, de virada, e conquistou a Libertadores de maneira épica, com gols no fim do duelo.

A Conmebol ainda não divulgou o horário da partida do dia 29 de novembro.

Os ingressos ainda não foram disponibilizados. A Conmebol liberou o pré-cadastramento de torcedores interessados em comprar no último dia 27 e fechou as inscrições para informações antecipadas sobre as entradas nesta quinta-feira (30), às 23h59.