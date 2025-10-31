SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico brasileiro Tiago Nunes, da LDU, cutucou Abel Ferreira e criticou o gramado sintético do Allianz Parque após sua equipe ser goleada por 4 a 0 pelo Palmeiras e dar adeus à Libertadores na semifinal.

Tiago Nunes citou fala de Abel após o jogo de ida. Na ocasião, o técnico palmeirense enumerou os erros da equipe e falou em "marcação no número 33" e "no jogador que fez o gol", sem dizer o nomes dos atletas da LDU.

O treinador da LDU crê que o Palmeiras foi no "oba-oba" para Quito. A equipe equatoriana venceu os brasileiros por 3 a 0 em jogo onde foi muito dominante.

Acho que o Palmeiras no primeiro jogo levou de barbada. Foi no oba-oba. O Abel falou do 33, do jogador que fez o gol... Nem conhecia o nome dos caras. Então a gente tem certeza que o Palmeiras não respeitou como deveria respeitar no primeiro jogo e a gente fez um placar justo de 3 a 0. Tiago Nunes

O técnico brasileiro também disparou contra o gramado sintético do Allianz Parque e fez uma comparação com um pátio de colégio.

A gente não conseguiu fazer um jogo tecnicamente bom porque a gente sempre tinha pouco espaço. A gente está em um campo muito difícil de jogo. É um campo sintético, que parece um pátio de colégio. Muito rápido, a bola está sempre viva. É complicado para quem não está acostumado a esse ritmo de jogo. Tiago Nunes

ADEUS À LIBERTADORES

A LDU viu a vaga na final escorrer entre os dedos após abrir boa vantagem na ida. No Allianz, a equipe equatoriana foi amplamente dominada pelo Palmeiras, levou 4 a 0 e ficou de fora do duelo decisivo em Lima, contra o Flamengo.

Tiago Nunes perdeu a chance de igualar Felipão. Scolari segue como o único treinador brasileiro a eliminar o Palmeiras de Abel Ferreira na Libertadores ?em 2022, com o Athletico-PR.

Agora, a LDU foca no Campeonato Equatoriano, onde é a terceira colocada, e na Copa do Equador ?está nas quartas de final.