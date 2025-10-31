SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians vive bom momento defensivo na temporada. O setor, que já foi problema em 2025, passou segurança nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Para manter a sequência, Dorival Júnior deve contar com a defesa completa pela primeira vez em mais de um mês.

CORINTHIANS MELHOROU NA DEFESA

A última vez que o Corinthians teve o sistema defensivo inteiro disponível foi contra o Sport, no dia 21 de setembro, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Timão foi derrotado por 1 a 0, na Ilha do Retiro.

Desde então, a equipe comandada por Dorival Júnior disputou seis partidas e acumulou três vitórias, um empate e duas derrotas. O Alvinegro não foi vazado em três dos últimos quatro jogos. Ao todo, sofreu apenas quatro gols no período.

O primeiro jogo que não contou com o sistema defensivo completo foi contra o Flamengo, na rodada seguinte ao revés para o Sport. O Timão perdeu por 2 a 1 para os cariocas, na Neo Química Arena, sem André Ramalho, que sofreu um estiramento na coxa direita.

Outro que ficou no departamento médico neste período foi Hugo Souza. O goleiro sofreu uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo e não joga desde o dia 18 deste mês. Ele treinou com bola nesta quinta-feira e aumentou a expectativa para o retorno.

Além disso, alguns membros do sistema defensivo acumularam suspensões. Gustavo Henrique, Matheuzinho e Bidu perderam jogos contra Atlético-MG, Vitória e Santos, respectivamente, por causa do terceiro cartão amarelo.

Por fim, Félix Torres também foi desfalque. O zagueiro foi convocado para a seleção equatoriana e não participou do clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, que terminou em derrota por 3 a 1.

O PRÓXIMO DESAFIO DO CORINTHIANS

Com boas chances de ter a defesa inteira à disposição, Dorival Júnior segue a preparação para a partida contra o Grêmio. O Timão volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.