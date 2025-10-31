(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem uma linha de ação bem definida para a próxima janela de transferências. Em reunião de planejamento na quarta-feira, o clube definiu sua estratégia para ir atrás de reforços no início do ano que vem.

COM CALMA

A reportagem apurou que a alta cúpula tricolor, em comum acordo com o departamento de futebol, seguirá com uma abordagem cautelosa com relação ao orçamento na próxima janela. O clube não prevê nenhuma chegada de 'grife', salvo uma oportunidade de mercado.

Via de regra, as chegadas devem ficar limitadas a operações gratuitas ?negociações por empréstimo ou aquisições de atletas livres no mercado, como foram os casos de Lucas e Oscar.

O encontro não tratou, ainda assim, diretamente de questões financeiras. A conversa ficou limitada ao calendário e à estratégia a ser tomada na busca de novos jogadores no início de 2026.

Internamente, avalia-se que a primeira janela do ano ganhou mais peso com a mudança de calendário, com 18 rodadas entre a janela de início do ano e a de meio de ano.

CRISE FINANCEIRA

Como o UOL mostrou, a reunião de planejamento definiu que a diretoria mudará de abordagem e irá atrás de atletas mais jovens. O entendimento é que a alta média de idade do elenco impactou na alta de lesionados e que ativos mais jovens ainda podem gerar receitas futuras em meio à atual crise financeira.

O São Paulo encerrou o período compreendido de janeiro a setembro com um superávit de R$ 55 milhões e almeja seguir no verde em 2026. A pauta financeira é uma das principais bandeiras do presidente Julio Casares, que entra nos seus 14 últimos meses de mandato.