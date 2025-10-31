SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois do Flamengo, foi a vez do Palmeiras garantir a classificação para a final da Copa Libertadores. A virada épica sobre a LDU, com 4 a 3 no agregado, embalou a quinta decisão 100% brasileira nas últimas seis edições da competição continental.

DOMÍNIO BRASILEIRO NA LIBERTADORES

Desde 2020, o futebol brasileiro não tem dado chances aos demais na Libertadores. A decisão só não teve dois clubes brasileiros em 2023, quando o Boca Juniors se colocou como intruso, mas acabou perdendo por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã.

Flamengo e Palmeiras, protagonistas em 2025, estiveram em três finais. Santos, Athletico Paranaense, Botafogo e Atlético-MG, além do Fluminense, já citado, acumulam uma aparição cada.

A dupla com maior número de finais ainda se enfrentou na decisão de 2021, e deu Palmeiras. Em final no Centenário de Montevidéu, o Verdão venceu o Flamengo por 2 a 1, com gol de Deyverson na prorrogação.

O Verdão foi quem mais conquistou títulos, com dois, em 2020 e 2021. O Rubro-Negro carioca levou uma para casa, em 2022, assim como o Botafogo, no ano passado. Santos, Athletico e Galo ficaram com o vice.

A hegemonia brasileira também colocou o futebol nacional como o mais vencedor da América. Com o título garantido, o Brasil chegará aos mesmos 25 títulos da Argentina, maior campeã desde os primórdios da Libertadores.

A final da Libertadores ocorrerá no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Quem vencer, entre Palmeiras e Flamengo, se tornará o primeiro tetracampeão do Brasil na Libertadores.

RELEMBRE AS FINAIS DA LIBERTADORES DESDE 2020

2020 - Palmeiras 1 x 0 Santos - Maracanã

2021 - Palmeiras 2 x 1 Flamengo - Centenário de Montevidéu (URU)

2022 - Flamengo 1 x 0 Athletico Paranaense - Monumental de Guayaquil (EQU)

2023 - Fluminense 2 x 1 Boca Juniors - Maracanã

2024 - Botafogo 3 x 1 Atlético-MG - Monumental de Núñez (ARG)