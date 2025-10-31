SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Allan teve uma atuação de gala pelo Palmeiras na classificação épica contra a LDU na Copa Libertadores. O jogador de 21 anos deu uma assistência para Sosa e sofreu o pênalti que definiu o triunfo. E quem comemora é a diretoria alviverde, que viu mais uma joia se valorizar.

O QUE ACONTECEU

A reportagem apurou que o jogo contra a LDU confirmou a expectativa criada em cima do jogador. A reportagem ouviu de uma fonte que a atuação garante mais "bons milhões" ao Alviverde se ofertas chegarem na próxima janela.

Allan teve participações importantes em 2025, mas nenhuma como a noite desta quinta-feira (30). Ele foi importante com um gol decisivo para a classificação no mata-mata do Campeonato Paulista e disputou quatro dos cinco jogos do Mundial de Clubes.

Em junho, o Palmeiras decidiu estender o vínculo com o jogador de 21 anos até o fim de 2029 (justamente por entender que ele tinha um grande potencial). Antes, Allan tinha contrato até 2027 e já com uma multa rescisória de 100 milhões de euros para o exterior.

Abel chegou a dizer que o garoto era uma máquina, e por isso nomes importantes como Raphael Veiga estavam ficando no banco de reservas.

É difícil para mim deixar Mauricio fora, Veiga fora, mas vocês veem quando o Allan entra, a dinâmica que este miúdo dá à equipa? É uma máquina! Abel.

Além de ala pelo lado direito, onde atuou contra a LDU, Allan pode atuar como camisa 8 e 10.

Abel Ferreira foi quem mais comemorou a grande atuação do garoto. O treinador revelou na coletiva após o jogo que pediu um aumento salarial para o jogador.

"Peço ajuda de vocês, aqui vocês constroem e destroem muito rápido. Ele é muito bom jogador, mas já vendemos muitos jogadores. Não precisam falar muito bem dele [risos]. E tenho certeza que vai ser reconhecido pelo que fez, perguntei o salário dele. Talvez o que menos ganhe na equipe principal. Falei com o Barros e ele disse 'sim, Abel. Vamos tratar disso'," disse Abel.