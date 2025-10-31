SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Auxiliar de André Jardine, Paulo Victor é o atual favorito da CBF para comandar a seleção brasileira sub-20.

PRINCIPAL COTADO

A reportagem apurou que o auxiliar técnico de 36 anos é hoje o mais bem avaliado na CBF para a função. Seu nome conta com o aval do coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano.

Victor estava até 2023 comandando o sub-20 do Palmeiras, conquistando o bicampeonato inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No meio daquele ano, aceitou o convite de Jardine, que acabara de deixar justamente a seleção sub-20 para treinar o América.

No México, Jardine, Victor e o restante da comissão vivem uma passagem de sucesso, já com seis títulos conquistados em pouco mais de dois anos, um recorde no clube.

OUTRA OPÇÃO

Outro nome falado nos bastidores da CBF é o do atual técnico do Palmeiras sub-20, Lucas Andrade. A confederação não deve ter pressa para definir o substituto de Ramon Menezes.

Ramon foi demitido logo depois da eliminação brasileira na Copa do Mundo sub-20, disputada no Chile. Em grupo com Espanha, Marrocos e México, o Brasil somou apenas um ponto na fase de grupos e foi eliminado antes do mata-mata pela primeira vez na história -a pior campanha brasileira em Mundiais da categoria.

O perfil que mais agrada à diretoria de seleções é um técnico voltado para a base, alguém com experiência na formação. As contratações de Rogério Micale e do próprio André Jardine, que foram campeões olímpicos, servem como referência.

Ao mesmo tempo, a contratação de um novo técnico da sub-20 não é tratada como uma necessidade urgente. Ano que vem não tem competições oficiais. O próximo Sul-Americano é em 2027. O fato de Branco, coordenador da base, estar com a seleção sub-17 que se prepara para o Mundial no Qatar também é um dos motivos para que a CBF não bata o martelo para a sub-20 de imediato.