SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Palmeiras brigarão cabeça a cabeça pelos títulos da Libertadores e do Brasileiro e terão dez jogos cada pela frente em um período de pouco mais de um mês.

DO BRASIL A LIMA

Serão nove jogos pelo Brasileirão e um pela final da Libertadores. A competição continental terá final em jogo único, e o torneio nacional tem o Palmeiras na frente do Flamengo por apenas um ponto [62 a 61].

As equipes farão mais seis jogos no Brasileirão até a disputa da final da Libertadores, em Lima, no dia 29 de novembro. Os outros três serão realizados depois. No mesmo final de semana da decisão da Liberta, o Flamengo tem duelo marcado com o Atlético-MG, e o Palmeiras com o Grêmio ?partidas devem ser remarcadas.

Não há mais confrontos diretos entre eles no Brasileiro. O segundo ?e último? ocorreu no último dia 19 e teve o Flamengo como vencedor. A dupla, no entanto, terá cinco adversários em comum até o fim do torneio nacional [Santos, Mirassol, Fluminense, Atlético-MG e Ceará].

O calendário só não ficou mais apertado por causa de eliminações na Copa do Brasil. O Flamengo caiu para o Atlético-MG, e o Palmeiras para o Corinthians, ambos nas oitavas de final.

O campeão da Libertadores ainda terá, pelo menos, mais um jogo a fazer no ano. O vencedor do torneio continental jogará as quartas de final do Intercontinental, no dia 10 de dezembro, contra o Cruz Azul. Se vencer, duelará contra Pyramids na semifinal. O PSG já está na decisão.

VEJA OS CALENDÁRIOS

Flamengo

1/11 - Flamengo x Sport - 21h - 31ª rodada

5/11 - São Paulo x Flamengo - 21h30 - 32ª rodada

9/11 - Flamengo x Santos - 18h30 - 33ª rodada

15/11 - Sport x Flamengo - 18h30 - Jogo adiado da 12ª rodada

19/11 - Fluminense x Flamengo - a definir - 34ª rodada*

23/11 - Flamengo x Bragantino - a definir - 35ª rodada*

29/11 - Flamengo x Palmeiras - a definir - Final da Libertadores

30/11 - Atlético-MG x Flamengo - a definir - 36ª rodada*

3/12 - Flamengo x Ceará - a definir - 37ª rodada*

7/12 - Mirassol x Flamengo - a definir - 38ª rodada*

Palmeiras

2/11 - Juventude x Palmeiras - 18h30 - 31ª rodada

6/11 - Palmeiras x Santos - 21h30 - 32ª rodada

9/11 - Mirassol x Palmeiras - 20h30 - 33ª rodada

15/11 - Santos x Palmeiras - 21h - Jogo adiado da 13ª rodada

19/11 - Atlético-MG x Palmeiras - a definir - 34ª rodada*

23/11 - Palmeiras x Fluminense - a definir - 35ª rodada*

29/11 - Palmeiras x Flamengo - a definir - Final da Libertadores

30/11 - Grêmio x Palmeiras - a definir - 36ª rodada*

3/12 - Palmeiras x Vitória - a definir - 37ª rodada*

7/12 - Ceará x Palmeiras - a definir - 38ª rodada*

*jogos podem mudar de data