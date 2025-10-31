(UOL/FOLHAPRESS) - Decisivo na classificação do Palmeiras à final da Libertadores, Allan Elias, de 21 anos, superou três momentos difíceis que marcaram sua vida.

O QUE ACONTECEU

Natural de Florianópolis, Santa Catarina, Allan enfrentou uma tragédia ainda na infância. A casa em que morava com a família, na Comunidade da Vila Aparecida, foi atingida por um incêndio. "Pegou fogo a casa da vizinha, atingiu sete casas e perdemos tudo", contou Fabrício Elias, pai de Allan, em entrevista ao Globo Esporte.

Mesmo diante das dificuldades, os pais do atleta o incentivaram a seguir no esporte. Aos 14 anos, Allan começou a treinar nas categorias de base do Figueirense e chegou a ser convocado para a seleção Sub-15.

Em 2019, ano em que foi contratado para integrar a base do Palmeiras, Allan passou por mais um momento difícil. Seu amigo Vitor Isaias, com quem jogou no Figueirense, morreu durante um incêndio no alojamento da base do Flamengo.

Em meio à dor, a família decidiu deixar Santa Catarina e se mudar para São Paulo para apoiar o garoto. "Allan estava com medo de ficar sozinho, sentiu muito a perda. Então pedi as contas e vim. Eu era vigilante e minha esposa, auxiliar de serviços gerais. Largamos tudo na cara e na coragem", destacou Fabrício.

Inicialmente, Allan e os pais se instalaram em uma pequena kitnet na Zona Oeste de São Paulo. Em plena pandemia de Covid-19, a irmã do atleta, Letícia, faleceu devido a complicações da doença, marcando mais uma tragédia na vida pessoal do atleta.

Após muita dedicação e vendo muitos colegas da base subindo para o profissional, Allan foi promovido ao time principal do Palmeiras em 2025. O meia participou de quatro jogos e marcou seu primeiro gol pelo clube contra o Mirassol, em uma vitória fundamental para a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista.

Depois do Paulistão, Allan também entrou em campo em alguns jogos da Libertadores e do Brasileirão. A consagração, porém, veio na semifinal da competição continental, na segunda partida contra a LDU.

DESTAQUE NA LIBERTADORES E VALORIZAÇÃO

Jogando pela direita, Allan descobriu que seria titular apenas no último treino antes da partida desta quinta-feira (30). "Fiquei sabendo um treino antes do jogo. Mas o Abel sempre busca deixar a gente tranquilo e dá o caminho certo para entrarmos bem e confiantes no jogo", disse em entrevista à ESPN.

O atleta não sentiu o peso da partida e logo deu a assistência para o primeiro gol do Palmeiras. Aos 19 minutos, cruzou a bola na cabeça de Ramón Sosa, que desviou para o fundo da rede, abrindo o placar no Allianz Parque.

Consistente em campo, Allan também foi essencial para a classificação à final. Com seus dribles, ele pressionou a defesa da LDU e ainda sofreu um pênalti aos 32 minutos do segundo tempo, convertido por Raphael Veiga para consolidar a virada alviverde.

A atuação de gala garantiu ao jovem um aumento de salário. Durante a coletiva, o técnico Abel Ferreira revelou que conversou com o diretor de futebol Anderson Barros sobre a valorização de Allan:

Ele vai ser reconhecido pelo que fez. Falei com Barros que devia ser valorizado por isso. Barros disse: 'sim, Abel, vamos tratar disso'. É algo que ele merece pelo homem que é.

Além disso, Allan conta com o apoio do comandante para ficar no Palmeiras. O atleta teve seu contrato renovado em junho até 2029.

Eu falei para o Barros: 'ele não pode sair do Palmeiras'. Gostamos muito do caráter e do perfil dele. Tem desequilíbrio e verticalidade absurdos. Vendemos muitos jogadores, não precisamos vender mais (risos). Abel Ferreira