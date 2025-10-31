RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com as classificações de Flamengo e Palmeiras para a final da Libertadores, Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apontou a possibilidade de um lobby junto à Conmebol para transferir a decisão de Lima, no Peru, para o Brasil. A chance de mudança, porém, não aparece nos planos da entidade continental.

Xaud indicou que poderia conversar com a Conmebol caso fosse do interesse dos clubes. Segundo o UOL apurou, tanto Flamengo quanto Palmeiras, porém, não fizeram movimentos neste sentido.

"Se for de interesse dos clubes, a CBF vai apoiar e vamos tentar fazer da melhor forma possível. Com essa final brasileira agora, nós podemos ver a possibilidade de trazer para o Brasil se os clubes tiverem essa intenção, a CBF pode ajudar com essa interlocução com a Conmebol", disse Xaud, após o triunfo do Alviverde sobre a LDU, na noite desta quinta-feira (30) (30).

Pessoas ouvidas nos dois clubes apontaram que, até o momento, vão acatar o que a Conmebol definir e que, na reunião às vésperas das semifinais ? que também envolveu Racing, da Argentina, e LDU, do Equador ?, não foi levantada a hipótese de uma possível alteração caso as equipes brasileiras avançassem à decisão, o que acabou se concretizando.

A Conmebol assinala que não há mudança de status quanto à realização da final na capital peruana. A cidade foi anunciada em abril e, desde então, a entidade trabalha para a realização do duelo no local. Na ocasião, Mané Garrincha, em Brasília, e o Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai, também tinham demonstrado interesse em receber a decisão continental

A final da Libertadores está marcada para o próximo dia 29, em Lima. Recentemente, foi especulada uma mudança da sede em meio à instabilidade política no Peru ? Dina Boluarte foi destituída do cargo de presidente no começo do mês ?, mas o assunto não ganhou corpo.

A Conmebol, inclusive, começou a pré-venda dos ingressos para o duelo na tarde desta sexta-feira (31) (31) e reafirmou o local da decisão. "A final será disputada no sábado, 29 de novembro, no Estádio Monumental U, em Lima, Peru, onde os melhores clubes do continente lutarão pela Glória Eterna".


