RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense vai promover, entre os dias 19 e 21 de dezembro, o "2SV College Showcase", evento de recrutamento de jovens talentos de futebol na América Latina. A ação é voltada para atletas de 15 e 22 anos.

O QUE ACONTECEU

A realização do evento é fruto da participação na Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, o CEO da 2SV Sports & Education, Ricardo Silveira, atuou como representante da FIFA para auxiliar a delegação do Fluminense em Columbia, na Carolina do Sul.

A seleção vai ser realizada no CT de Xerém. Instituições de ensino dos Estados Unidos.vão avaliar os atletas participantes.

Quando participamos da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, ficamos na Universidade da Carolina do Sul e tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho que é feito para atletas que queiram cursar uma faculdade fora do Brasil. Nosso objetivo é aproveitar esse projeto para os nossos atletas de Xerém e de outras modalidades do clube Mário Bittencourt, presidente do Tricolor

"É um trabalho muito ligado à questão da educação, e temos aqui um lema que diz que Xerém não forma só atletas, mas cidadãos, homens e mulheres - porque a parceria também vale para o futebol feminino. Temos muito interesse em desenvolver um trabalho para que os nossos atletas também tenham oportunidade de estudar em uma universidade norte-americana", completou.

A expectativa do Showcase em Xerém é repetir os números da edição de 2024, realizada em São Paulo. Na ocasião, 80% dos participantes despertaram interesse, e 37 propostas de bolsas completas foram apresentadas.

As inscrições custam R$ 200. Para poder participar do 2SV College Showcase, é necessário passar por seletivas, que acontecem desde o fim de setembro e estão previstas para os próximos meses.