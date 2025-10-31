SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A grande virada do Palmeiras sobre a LDU nas semifinais da Copa Libertadores começou com um cruzamento de Allan, 21, e terminou com um chute de Raphael Veiga, 30. Derrotado por 3 a 0 no jogo de ida, em Quito, o time alviverde fez 4 a 0 na partida de volta, em São Paulo, um resultado em grande parte explicado pelas atuações do jovem jogador e do experiente ídolo.

A reviravolta da noite de quinta-feira (30) passou pelos pés de ambos e pelas decisões do técnico Abel Ferreira, a partir da escalação. O meia-atacante Allan, canhoto, ficou surpreso por ter sido posicionado na ala direita. O meia Raphael Veiga ficou irritado, dado seu histórico de gols decisivos, por ter sido deixado no banco de reservas.

Todos terminaram a noite sorrindo.

"Foi uma noite mágica", disse Allan, repetindo o que se tornou o bordão da jornada. "Não é todo dia que acontece isto aqui no futebol", afirmou Veiga.

Allan levou ampla vantagem sobre a marcação e abriu a defesa da LDU. No primeiro tempo, criou a jogada do gol de Sosa e outras boas oportunidades. Na etapa final, teve a companhia de Veiga a partir dos 19 minutos e participou dos dois gols do companheiro -iniciando o ataque do primeiro e fazendo a ótima jogada individual que resultou no pênalti do segundo.

Foi tudo uma surpresa para o garoto, que tem apenas dois gols em 46 partidas como profissional. "Fiquei sabendo que seria titular depois do último treino. Bateu ansiedade, nervosismo, mas o Abel conversa com a gente para deixar o jogo leve", disse, ainda sem jeito para lidar com os microfones.

Na visão do treinador, Allan "pode fazer o 8, pode fazer a ponta, tem uma verticalidade absurda". Por isso, quando o Zenit, da Rússia, sinalizou recentemente a possibilidade de uma oferta de 15 milhões de euros (R$ 93,4 milhões) pelo futebol do garoto, o treinador avisou à direção que aceitá-la não seria uma boa ideia.

"Falei com o [diretor Anderson] Barros: 'Esse moleque não pode sair do Palmeiras'. Já vendemos muitos jogadores, não precisamos vender mais", afirmou o técnico, antes de interromper afetadamente os elogios ao catarinense, que deu seus primeiros passos no esporte na base do Figueirense. "Não vou falar muito bem dele porque vai ser reconhecido."

Abel disse que solicitou à diretoria um aumento salarial ao jogador antes mesmo de seu desempenho contra a LDU. Listou entre os motivos sua "boa índole" e o fato de "entender o respeitar o treinador e o grupo de trabalho" nas ocasiões em que fica fora das partidas.

Foram em outro tom seus elogios a Raphael Veiga, que foi substituído no intervalo do jogo de ida e ficou irritado. Também ficou incomodado com a reserva na partida de volta, antes de ser acionado e decidir.

"Ele sofreu porque eu o substituí, passou dois ou três dias chateado comigo. Quando fez o gol, mandou-me para aquele lado, por seguro, mas não tem problema. Às vezes, tens que andar à procura de perceber que botão apertar para fazê-lo render. Pode ter certeza de que está chateado comigo", sorriu Ferreira.

Veiga, geralmente discreto em suas entrevistas, estava mesmo altivo ao apito final. Agora autor de 109 gols com a camisa alviverde, o que o faz o artilheiro do Palmeiras no século, recordou momentos anteriores em que foi decisivo -sua extensa lista de títulos no clube inclui dois da própria Libertadores, com gol marcado na final de 2021.

Lembrou também os erros, como o cometido na decisão do Campeonato Paulista deste ano, um pênalti perdido contra o arquirrival Corinthians. A falha recente não o impediu de pegar a bola para mais um pênalti importante, convertido contra a LDU com um chute no meio.

"Eu já acertei, já falhei em momentos decisivos, mas sempre vou ser o cara que dá a cara a tapa. Não interessa! Se for eu o cara para errar, vou errar. Mas, quando for para acertar, vou ser eu também", bradou.

Veiga acertou, com a ajuda de Allan, e está de novo na final da Libertadores.