Após três anos de espera, o Brasil volta a ter uma representante no WTA Finals, que começa neste sábado (31), em Riad (Arábia Saudita), com as melhores tenistas da temporada. No torneio de duplas, o país contará com a paulista Luisa Stefani em parceria com a húngara Timea Babos entre as oito que disputarão o título de melhor do ano. Esta é a segunda vez que uma brasileira compete no tradicional evento que marca o fim da temporada do tênis a primeira foi a paulista Beatriz Haddad Maia, em 2022, em parceria com a cazaque Anna Danilina.

Stefani e Babos (cabeça de chave 7) terão um desafio e tanto na estreia no domingo (2). Elas enfrentarão a dupla da norte-americana Taylor Townsend com a tcheca Katerina Siniaková (cabeça de chave 2), campeã do Aberto da Austrália. O início da partida está previsto para às 13h40 (horário de Brasília).

No grupo de Stefani, intitulado Liezel Huber (homenagem à ex-tenista sul-africana, de 49 anos) também estão as duplas da canadense Gabriela Dabrowski com a neozelandesa Erin Routliffe (cabeça de chave 3) e a parceria russa de Diana Shnaider com Mirra Andreeva (cabeça de chave 3). As demais quatro duplas estão no Grupo Martina Navratilova (confira ao final do texto todas as participantes).

Pelo regulamento, as duplas se enfrentam dentro da chave. As duas melhores irão às semifinais.

A dupla Stefani e Babos foi a sétima melhor do ano após conquistar três títulos: o WTA 250 SP Open, na capital paulista, e outros dois WTA 500 - Linz (Áustria) e Estrasburgo (França).

Torneio de simples

Número 1 do mundo e maior pontuadora do ano, a bielorrussa Aryna Sabalenka vai em busca o título inédito do Finals. Já a atual campeã, a norte-americana Coco Gauff (3ª melhor do ano) vai defender o título. As duas estão no Grupo intitulado Steffi Graff, junto com a norte-americana Jessica Pegula (6ª) e a italiana Jasmine Paolini (7ª).

A outra chave, nomeada de Serena Williams, conta com a polonesa Iga Swiatek (2ª), a norte-americana Amanda Anisimova (4ª), a russa Elena Rybakina (8ª) que representa o Cazaquistão, e a norte-americana Madison Keys (5ª).

Assim como no torneio de duplas, na disputa de simples as tenistas de cada grupo competirão entre si. As duas melhores seguirão às semifinais.

Disputa de duplas - chaves

GRUPO LIEZELO HUBER

Taylor Townsend (EUA) e Katerina Siniaková (República Tcheca) - 2ª melhor do ano

Gabriela Dabrowski (Canadá) e Erin Routliffe (Nova Zelândia) 3ª

Diana Shnaider (Rússia) e Mirra Andreeva (Rússia) - 5ª

Luisa Stefani e Timea Babos (Hungria) - 7ª

GRUPO MARTINA NAVRATILOVA

Sara Errani (Itália) e Jasmine Paolini (Itália) - 1ª

Elise Mertens (Bélgica) e Veronika Kudermetova (Rússia) - 4ª

Su-wei Hsieh (Taiwan) e Jelena Ostapenko (Letônia) - 6ª

Asia Muhammad (EUA) e Demi Schuurs (Holanda) - 8ª

Disputa de simples - chaves

GRUPO STEFFI GRAFF

Aryna Sabalenka (Belarus) - 1ª

Coco Gauff (EUA) - 3ª

Jessica Pegula (EUA) - 6ª

Jasmine Paolini (Itália) - 7ª

GRUPO SERENA WILLIAMS

Iga Swiatek (Polônia) - 2ª

Amanda Aninsimova (EUA) - 4ª

Elena Rybakina (Cazaquistão) - 8ª

Madison Keys (EUA) - 5ª

