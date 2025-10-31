RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Pinheiros anunciou, nesta sexta-feira (31), a contratação de Jaqueline Carvalho, a Jaque, campeã olímpica de vôlei em Pequim-2008 e Londres-2012. Aos 41 anos, a ponteira assinou contrato para jogar a Superliga B na temporada 2025/2026.

A última vez que ela entrou em quadra foi em setembro de 2023, na única partida que fez pelo Campinas, na primeira fase do Paulista. À época, o projeto atravessou uma crise financeira e o clube abriu mão da disputa da Superliga C.

A atleta fez parte de uma geração vitoriosa da seleção brasileira. Ela tem no currículo o ouro nos Jogos Pan-Americanos 2011, em Guadalajara, cinco medalhas de ouro em Grand Prix (2005, 2006, 2008, 2014 e 2016) e duas pratas nos campeonatos mundiais de 2006 e 2010.

Eu espero compartilhar ao máximo minha experiência com elas. Já passei por várias coisas na minha vida, entre seleção e clubes. Eu tenho uma bagagem grande na minha carreira e espero poder passar um pouco disso para elas dentro de casa e no dia a dia