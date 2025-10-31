SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos se recuperou de quatro tropeços consecutivos no Paulistão Feminino, goleou o Taubaté com autoridade por 4 a 0 e manteve vivo o sonho de alcançar a semifinal do torneio a três rodadas do fim da 1ª fase. Nath Pitbull, Larissa Vasconcelos (em um golaço), Laryh e Marussi marcaram para as Sereias da Silva na Arena Inamar, em Diadema.
O resultado deixou o Peixe com 12 pontos e na 6ª posição do torneio ? o Bragantino, que fecha o G4, soma 15 pontos, enquanto o São Paulo, 5º lugar, tem 14 pontos. O time do interior, por outro lado, estacionou nos 6 pontos e é vice-lanterna.
Os times terão mais de uma semana para descansar antes dos próximos compromissos no estadual. O Taubaté abre, no sábado, a 12ª rodada contra o São Paulo, enquanto o Santos encara o lanterna Realidade Jovem dois dias depois.
COMO FOI O JOGO
O Santos não teve qualquer dificuldade para abrir o placar aos 17 minutos. Júlia recebeu cobrança curta de escanteio e cruzou ? a bola atravessou toda a área e Ana Alice, evitando a saída, conseguiu tocar para o meio. Livre, Nath Pitbull se antecipou e completou para o gol antes da intervenção de Yolanda: 1 a 0.
O time visitante foi salvo por Yolanda (e pela trave) pouco tempo depois. Jissele errou um corte defensivo e deixou Laryh livre para avançar na direção à meta adversária e chutar forte. A goleira do Taubaté conseguiu desviar com a ponta dos dedos e viu a bola caprichosamente carimbar o travessão.
As Sereias da Vila sacramentaram a vitória aos 20 minutos da etapa final a partir do oportunismo de Laryh. A atacante aproveitou rebatida após cruzamento da direita e, já na pequena área, conseguiu tocar para o fundo das redes mesmo desequilibrada: 3 a 0.
Marussi foi acionada por Caio Couto e não demorou para transformar o placar em goleada. A meia de 21 anos se infiltrou na área, recebeu de Laryh com muita liberdade e acertou um bonito chute, tirando qualquer chance de defesa para Yolanda e fechando a conta em Diadema: 4 a 0.