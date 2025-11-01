Depois da derrota na estreia do hexagonal final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, o Tupi volta a campo neste domingo (2), às 10h, em busca da reabilitação diante do Coimbra. A partida será disputada no Estádio Flávio Guimarães, em Contagem, com torcida única, e terá transmissão ao vivo pelo canal da Federação Mineira de Futebol (FMF) no YouTube e na TV aberta pela Rede Minas.

O Galo Carijó ocupa a sexta colocação e encara o confronto como decisivo na luta pelo acesso ao Módulo II. Durante a semana, o técnico Raphael Miranda comandou treinos intensos em Santa Terezinha, priorizando a correção dos erros da estreia e o fortalecimento emocional do grupo.

“Primeiramente é sentir a derrota. Foi uma derrota pesada e tem que doer. Mas temos mais quatro finais pela frente e dependemos só de nós para conquistar o acesso. Foi um dia ruim, mas já mostramos força e vamos provar isso no próximo jogo”, afirmou Raphael.

O treinador destacou ainda o foco no equilíbrio defensivo e na eficiência ofensiva.

“Corrigimos o posicionamento e trabalhamos muito o último terço, o passe final e a finalização. O Coimbra é uma equipe que joga futebol, assim como nós. Vai ser um jogo decidido nos detalhes, e o campo lá permite jogar. Queremos vencer jogando futebol, com a bola no chão e atitude até o fim”, completou o técnico.

O elenco também demonstra confiança na recuperação. O volante Vinícius Fialho ressaltou o bom ambiente e a motivação do grupo.

“Trabalhamos forte durante a semana e estamos muito confiantes para o jogo de domingo. O Coimbra é uma equipe qualificada, uma das mais fortes do campeonato, mas gostamos de desafios assim. Vai ser um bom jogo, de duas equipes que gostam de jogar com a bola”, afirmou o jogador.

O lateral-direito Lucas Bahia reforçou a importância dos ajustes defensivos feitos durante os treinos.

“Foi um dia ruim para todos, não só para a defesa. Trabalhamos em cima dos erros durante a semana, especialmente nas bolas aéreas, e corrigimos bastante isso. Sabemos que o Coimbra é um time qualificado, que propõe o jogo, mas vamos dar o nosso melhor para buscar um bom resultado fora de casa”, disse o atleta.

Com quatro rodadas ainda por disputar, o Tupi segue com foco total no acesso. Raphael Miranda encerrou a preparação reafirmando a confiança na equipe.

“Vamos para buscar a vitória até o último minuto. Agora é o momento de reagir”, concluiu o treinador.

