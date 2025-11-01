SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A final entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores deixou o aumento do G6 do Brasileirão para G7 bem encaminhado e esquentou ainda mais a briga por uma vaga na competição continental do ano que vem.
A BRIGA PELAS VAGAS
Palmeiras e Flamengo são líder e vice-líder do Brasileirão e têm 15 e 14 pontos de diferença, respectivamente, para o Botafogo, primeiro time fora do G6. Somente uma combinação de muitos resultados inviabilizará o aumento para o G7.
O quinto colocado deve ganhar vaga direta na Libertadores. Pelo regulamento, apenas os quatro primeiros vão à fase de grupos, mas como Fla e Palmeiras estão lá, a quinta melhor equipe deve se beneficiar. neste sábado (01), o Bahia é quem ocupa o posto.
O sexto e o sétimo ficarão com as vagas na Pré-Libertadores. Fluminense e Botafogo aparecem por lá atualmente, mas Vasco, São Paulo, Corinthians e Grêmio ainda sonham.
O G7 pode ser apenas momentâneo e virar até G9. As vagas podem aumentar caso o campeão da Copa do Brasil [Cruzeiro, Corinthians, Fluminense ou Vasco] termine dentro da zona de classificação, e o Atlético-MG vença a Sul-Americana e também termine o Brasileirão dentro dos classificados à Libertadores.
CHANCES DE VAGA NA LIBERTADORES VIA BRASILEIRÃO*
Palmeiras - 100%
Flamengo - 100%
Cruzeiro - 99,9%
Mirassol - 99,7%
Bahia - 91%
Botafogo - 71,3%
Fluminense - 71,3%
Vasco - 31,9%
São Paulo - 17,8%
Corinthians - 7%
Grêmio - 5,3%
Atlético-MG - 2,6%
Bragantino - 0,9%
Internacional - 0,6%
Ceará - 0,2%
* Dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
COMO ESTÁ A TABELA
Palmeiras - 62 pontos**
Flamengo - 61 pontos**
Cruzeiro - 57 pontos
Mirassol - 55 pontos
Bahia - 49 pontos
Fluminense - 47 pontos
Botafogo - 47 pontos
Vasco - 42 pontos
São Paulo - 41 pontos
Corinthians - 39 pontos
Grêmio - 39 pontos
Bragantino - 36 pontos
Atlético-MG - 36 pontos**
Ceará - 35 pontos
Internacional - 35 pontos
Santos - 32 pontos**
Vitória - 31 pontos
Fortaleza - 27 pontos**
Juventude - 26 pontos
Sport - 17 pontos**
** Equipes têm um jogo a menos