SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A final entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores deixou o aumento do G6 do Brasileirão para G7 bem encaminhado e esquentou ainda mais a briga por uma vaga na competição continental do ano que vem.

A BRIGA PELAS VAGAS

Palmeiras e Flamengo são líder e vice-líder do Brasileirão e têm 15 e 14 pontos de diferença, respectivamente, para o Botafogo, primeiro time fora do G6. Somente uma combinação de muitos resultados inviabilizará o aumento para o G7.

O quinto colocado deve ganhar vaga direta na Libertadores. Pelo regulamento, apenas os quatro primeiros vão à fase de grupos, mas como Fla e Palmeiras estão lá, a quinta melhor equipe deve se beneficiar. neste sábado (01), o Bahia é quem ocupa o posto.

O sexto e o sétimo ficarão com as vagas na Pré-Libertadores. Fluminense e Botafogo aparecem por lá atualmente, mas Vasco, São Paulo, Corinthians e Grêmio ainda sonham.

O G7 pode ser apenas momentâneo e virar até G9. As vagas podem aumentar caso o campeão da Copa do Brasil [Cruzeiro, Corinthians, Fluminense ou Vasco] termine dentro da zona de classificação, e o Atlético-MG vença a Sul-Americana e também termine o Brasileirão dentro dos classificados à Libertadores.

*

CHANCES DE VAGA NA LIBERTADORES VIA BRASILEIRÃO*

Palmeiras - 100%

Flamengo - 100%

Cruzeiro - 99,9%

Mirassol - 99,7%

Bahia - 91%

Botafogo - 71,3%

Fluminense - 71,3%

Vasco - 31,9%

São Paulo - 17,8%

Corinthians - 7%

Grêmio - 5,3%

Atlético-MG - 2,6%

Bragantino - 0,9%

Internacional - 0,6%

Ceará - 0,2%

* Dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

COMO ESTÁ A TABELA

Palmeiras - 62 pontos**

Flamengo - 61 pontos**

Cruzeiro - 57 pontos

Mirassol - 55 pontos

Bahia - 49 pontos

Fluminense - 47 pontos

Botafogo - 47 pontos

Vasco - 42 pontos

São Paulo - 41 pontos

Corinthians - 39 pontos

Grêmio - 39 pontos

Bragantino - 36 pontos

Atlético-MG - 36 pontos**

Ceará - 35 pontos

Internacional - 35 pontos

Santos - 32 pontos**

Vitória - 31 pontos

Fortaleza - 27 pontos**

Juventude - 26 pontos

Sport - 17 pontos**

** Equipes têm um jogo a menos