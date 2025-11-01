A seleção brasileira masculina de handebol briga pelo título do Torneio Quatro Nações em Buenos Aires (Argentina), neste sábado (1º de novembro), às 22h (horário de Brasília). A decisão será contra os donos da casa e terá transmissão ao vivo no YouTube da Federação Argentina de Handebol.

Já garantida na final deste sábado, a equipe nacional fechou a primeira fase do quadrangular com 100% de aproveitamento. A última vitória da etapa foi sobre o México, na noite de sexta-feira (31), por 46 a 19. Anteriormente, o Brasil já havia superado os argentinos (30 a 29) e o Chile (38 a 28). A Argentina se garantiu na final ao vencer o Chile por 26 a 24 também na noite desta sexta-feira (31).

O Torneio Quatro Nações serve de preparação do Brasil para o Campeonato Sul-Centro-Americano em janeiro de 2026. A equipe não se reunia há cinco meses, quando fez dois amistosos contra o Egito. O time passa por renovação sob comandado do técnico Marcus Tatá.

Em janeiro deste ano, a Amarelinha surpreendeu no Mundial em Oslo (Noruega) ao avançar pela primeira vez na história às quartas de final da competição, superando potências como Noruega, Espanha e Suécia. No jogo das quartas, a seleção encerrou a boa campanha ao ser superada pela tricampeã mundial Dinamarca, por 33 a 21.

